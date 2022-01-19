علقت محكمة التحكيم الرياضية (كاس) العقوبة التي فرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على الدولي السنغالي بابي غاي ما سيسمح له باستكمال مشواره مع منتخب بلاده في البطولة. وأوضح متحدث باسم «كاس» أن اللاعب الذي تمت معاقبته الأسبوع الماضي بسبب خلاف على انتقاله بين مرسيليا الفرنسي وواتفورد الإنكليزي، «لم يعد موقوفا في الوقت الحالي». ولم تصدر «كاس» التي تتخذ من لوزان مقرا لها قرارا بشأن «فيفا» الذي حرم المهاجم البالغ 22 عاما من خوض جميع المسابقات الرسمية لمدة 4 أشهر لتوقيعه عقدا مسبقا مع واتفورد قبل أن يتراجع لينضم إلى مرسيليا في عام 2021. وقال المتحدث باسم محكمة التحكيم الرياضية، إن اللاعب الدولي الشاب الذي بدأ مسيرته في لوهافر في 2017، «حصل ببساطة على تأثير إيقافي» من هذه العقوبة، لحين البت باستئنافه. ولا يزال غاي تحت خطر الإيقاف لاحقا، في حين أن ناديه الحالي مرسيليا يواجه خطر منعه من التعاقد لمدة 12 شهرا، بالإضافة إلى غرامة تزيد على مليوني يورو في هذه القضية. وأعلن مرسيليا عزمه الاستئناف.