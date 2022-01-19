دخلت كأس الأمم الأفريقية مراحل الإثارة والندية، بعدما بدأت حسابات النقاط والأهداف تلعب دورها في تحديد المتأهلين إلى ثمن النهائي.



ويصعد الأول والثاني من كل مجموعة (12)، بجانب أفضل 4 منتخبات بالمركز الثالث في المجموعات الست، إلى دور الـ16. وفيما يلي سيناريوهات التأهل بمجموعة الجزائر (الخامسة) الأصعب في البطولة:



فالمجموعة الخامسة التي تضم ساحل العاج في الصدارة (4)، وغينيا الاستوائية (3)، ثم سيراليون (2)، وأخيرا الجزائر (1)، ستشهد الجولة الأخيرة مواجهة نارية بين ساحل العاج والجزائر حامل لقب النسخة الأخيرة في القاهرة، وأخرى تجمع سيراليون بغينيا الاستوائية.



ولا يمكن للجزائر التأهل إلا بالفوز على ساحل العاج حيث سيصبح رصيد «محاربو الصحراء» 4 نقاط، متفوقا بفارق المواجهات المباشرة عن ساحل العاج. وحال انتصار الجزائر، فإن الفائز من مواجهة سيراليون وغينيا سيحسم الصدارة، بينما يتأهل المحاربون كوصيف.



أما في حالة تعادلهما، فسوف يتساوى الجزائر وساحل العاج وغينيا الاستوائية في النقاط (4)، ليتم استبعاد نتائج سيراليون، حيث ستكون مواجهات الثلاثي معا كلمة السر.



وحال تساوي الثلاثي في النقاط، فإن صراع الأهداف سيحسم الترتيب، بعد التساوي بـ3 نقاط لكل فريق، حيث حقق كل منهم انتصارا وتلقى خسارة.



من يصطدم بالجزائر؟



في حال احتلال منتخب الجزائر صدارة المجموعة، فإنه سيواجه وصيف المجموعة الرابعة (مجموعة مصر). وإذا احتل المحاربون المركز الثاني فإنهم سيواجهون متصدر المجموعة السادسة (مجموعة تونس).



أما إذا تأهل الجزائر ضمن أفضل ثوالث، فإنه قد يواجه متصدر المجموعة الرابعة (نيجيريا) أو الأولى (الكاميرون).