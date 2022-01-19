تتجه الأنظار اليوم إلى ملعب «أحمدو أهيدجو» في العاصمة ياوندي مسرح الديربي العربي الحاسم بين مصر وجاره السودان لحجز بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي لكأس الأمم الإفريقية ضمن الجولة الأخيرة لمنافسات المجموعة الرابعة.



ويتنافس المنتخبان العربيان على البطاقة الثانية المباشرة للمجموعة مع غينيا بيساو التي تسعى إلى تخطي الدور الأول للمرة الأولى في تاريخها عندما تلاقي نيجيريا المتصدرة والضامنة للمركز الأول وبطاقة الدور الثاني.



وتتصدر نيجيريا المجموعة برصيد 6 نقاط من فوزين على مصر 1-0 والسودان 3-1، بفارق 3 نقاط أمام مصر، فيما تتقاسم غينيا بيساو والسودان المركز الثالث برصيد نقطة واحدة لكل منهما مع أفضلية فارق الأهداف لغينيا بيساو التي تشارك في العرس القاري للمرة الثالثة تواليا في تاريخها.



ولن يكون «ديربي النيل» سهلا، رغم تفوق «الفراعنة» على «صقور الجديان» في تاريخ المواجهات بينهما، إذ التقيا 28 مرة، كانت مصر الأعلى كعبا في 19 لقاء مقابل 3 انتصارات للسودان.



والتقى المنتخبان 5 مرات في العرس القاري وفاز الفراعنة 3 مرات آخرها 3-0 في نسخة 2008 عندما توجوا باللقب مقابل تعادل 2-2 في نسخة 1963 في غانا ايضا وخسارة 1-2 في نسخة 1970 في السودان.



ويمني المنتخب المصري النفس باستغلال المعنويات العالية عقب الفوز الصعب والثمين على غينيا بيساو 1-0 في الجولة الثانية عندما عوض سقوطه في المباراة الأولى أمام «نسور» نيجيريا والذي كان الأول في الدور الأول للعرس القاري منذ العام 2004 في تونس عندما سقط أمام نظيره الجزائري 1-2. ومنذ تلك الهزيمة، لم تخسر مصر في 16 مباراة تواليا (12 فوزا و4 تعادلات).



ولم يقدم المصريون أداء مقنعا حتى الآن في البطولة التي يسعون من خلالها إلى استعادة أمجادهم بها واللقب الغائب عن خزائنهم منذ العام 2010 عندما ظفروا باللقب الثالث تواليا والسابع في تاريخهم (رقم قياسي)، علما بأنهم بلغوا نهائي نسخة 2017 وخسروا أمام الكاميرون 1-2.



وتدرك مصر جيدا أهمية النقاط الثلاث التي ستمنحها البطاقة الثانية بغض النظر عن نتيجة مباراة غينيا بيساو ونيجيريا، كما أن التعادل سيؤهلها في حال تعثر غينيا بيساو.



ويعاني المنتخب المصري من غيابات قاسية خصوصا في الدفاع بعدم توافر لاعبي الزمالك محمود حمدي «الونش» وأحمد أبوالفتوح (إصابة عضلية لكل منهما)، والأهلي أكرم توفيق (قطع في الرباط الصليبي).



ومن المتوقع أن يدفع المدرب البرتغالي كارلوس كيروش بأحمد سيد «زيزو» في وسط الملعب بدلا من عبدالله السعيد، كمفاجأة وحيدة في التشكيلة.



ويعول المنتخب المصري على نجم ليفربول محمد صلاح الذي فك صيامه عن التهديف دوليا بتسجيله هدف الفوز في مرمى غينيا بيساو.



وكان الهدف الأول لصلاح بعد صيام دام 6 مباريات متتالية وتحديدا منذ هزه شباك جزر القمر بثنائية في التصفيات المؤهلة للعرس القاري في 21 مارس الماضي.



ولن يكون السودان خصما سهلا خصوصا أن آماله لا تزال قائمة في المنافسة على البطاقة الثانية المباشرة أو كصاحب افضل مركز ثالث كون نظام البطولة يمنح 4 بطاقات لأصحاب افضل مركز ثالث في المجموعات الست لبلوغ الدور الثاني.



ويتوقف تأهل السودان على فوزه وتعثر غينيا بيساو، أو فوزه بأكثر من هدفين وفوز غينيا بيساو على نيجيريا بهدف واحد.



وفي المباراة الثانية، تسعى غينيا بيساو إلى فوز تاريخي يكون بطاقة عبورها إلى الدور ثمن النهائي للمرة الأولى في تاريخها.



وفاجأت غينيا بيساو السودان في الجولة الأولى واكتفت بنقطة واحدة مهدرة فوزا في المتناول بعدما أهدر لها لاعبها بيليه ركلة جزاء في الدقيقة (82)، ثم وقفت ندا قويا أمام مصر وخسرت بصعوبة 0-1.



وتمني غينيا بيساو النفس باستغلال التأهل المبكر لنيجيريا وضمانها للصدارة حيث من المتوقع أن يريح مدرب «النسور» لاعبيه الأساسيين ترقبا للدور ثمن النهائي.