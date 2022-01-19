تلقى وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد ناصر المحمد اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالجمهورية اليمنية الشقيقة د. أحمد عوض بن مبارك، حيث استعرض الوزير اليمني آخر المستجدات الحاصلة في اليمن والتطورات التي تشهدها المنطقة.



من جانبه، جدد وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء التزام الكويت بالوقوف مع وحدة واستقرار اليمن وإعادة الأمن والأمان إلى ربوعه ومساندتها لكل الجهود الرامية للوصول إلى حل يفضي إلى سلام دائم للأزمة في اليمن، مشددا على أهمية تنفيذ المبادرة السعودية للسلام والمرجعيات الثلاث المتفق عليها والمتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومنها القرار 2216، مؤكدا على دعم الكويت للاجراءات والجهود التي تقوم بها الحكومة الشرعية اليمنية في هذا الإطار.



وجدد الشيخ د.أحمد الناصر إدانة واستنكار الكويت للهجمات والاعتداءات المستمرة والمتكررة التي تقوم بها الميليشيات الحوثية والتي تعد تهديدا مباشرا للأمن القومي الخليجي والعربي، مؤكدا في هذا السياق على موقف الكويت الثابت والداعم لكل الإجراءات التي تتخذها دولة الإمارات العربية الشقيقة للحفاظ على أمنها واستقرارها.