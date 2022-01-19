بشرى شعبان



كشف مصدر خاص في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة عن قيام فريق متابعة المدارس والحضانات وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بالتفتيش الدوري على المؤسسات التأهيلية والتعليمية للتأكد من مدى التزامها بالاشتراطات الصحية حفاظا على سلامة الأبناء.

وحول صالات المراجعين ومكاتب اللجان والموظفين، لفت المصدر إلى تعقيم كل الصالات والمكاتب بشكل يومي مع التشدد في إلزام جميع الموظفين والمراجعين بارتداء الكمامات وقياس درجات الحرارة قبل الدخول، وعدم استقبال أي شخص دون موعد مسبق عبر منصة «متى»، مؤكدا أن جميع اللجان الطبية تعمل بكامل طاقاتها وفق المواعيد المحددة لها ولم يطرأ عليها أي تغيير.