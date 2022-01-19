دارين العلي



تمكنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة من تحصيل 323 مليون دينار منذ بدء الميزانية العامة للدولة 2021 /2022 في أبريل وحتى ديسمبر 2021 بنسبة تحصيل بلغت 85.2% مقارنة بتقديرات الميزانية التي تبلغ 555 مليون دينار، وذلك وفقا لتقرير وزارة المالية الأخير خلال شهر ديسمبر الماضي.

وتعود هذه الايرادات مقابل خدمات الكهرباء والماء وإيصال التيار للمباني الجديدة في كافة القطاعات «السكن الخاص، التجاري، الاستثماري، الزراعي، الحكومي، والصناعي» وخدمات أخرى.



وأوضحت مصادر الكهرباء أن هناك طفرة في إجمالي الايرادات مقارنة بإجمالي الايرادات خلال العام قبل الماضي 2021/2020 حيث بلغت قيمة الزيادة فيما بين العامين مبلغ اجمالي قدره 254 مليون دينار وبلغ اجمالي الايرادات في ذلك العام 68 مليون دينار بنسبة تحصيل بلغت 13% من اجمالي تقديرات الميزانية المقدرة بـ 496.752 مليون دينار دينار.



وأشارت إلى أن تحقيق الزيادة في التحصيل يعود إلى عدة أسباب منها زيادة عدد الخدمات الإلكترونية المختلفة عبر موقع الوزارة، في مقدمتها الدفع الإلكتروني، وايصال التيار، إضافة إلى رفع قيود كورونا خلال الفترة الماضية.



وأشارت إلى أن الوزارة مستمرة في عمليات التحصيل خلال الأشهر القليلة المتبقية من الميزانية حتى 30 مارس المقبل ما يسهم في رفع إجمالي معدلات التحصيل خلال الميزانية الحالية.