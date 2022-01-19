عادل الشنان



استقبل وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني مبارك العرو، صباح امس في مكتبه بمبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية كلا من رئيس مجلس إدارة النادي الكويتي الرياضي للصم وممثل الجمعية الكويتية للإعاقة السمعية وعضو المجلس الأعلى للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وأمين السر النادي الكويتي الرياضي للمعاقين ورئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لمرضى التصلب العصبي ورئيس مجلس إدارة النادي الكويتي الرياضي للمعاقين ورئيس جمعية المكفوفين الكويتية ومقرر الاتحاد الكويتي لكرة السلة للمعاقين.



وقد رحب الوزير بهم، مشيدا بالجهود الطيبة المبذولة في سبيل تعزيز مسيرة الإنجاز لذوي الاحتياجات الخاصة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.



وجرى خلال اللقاء مناقشة المواضيع التي تهم ذوي الاحتياجات الخاصة في شتى المجالات، مؤكدا على الدعم المستمر وتسهيل الإجراءات الإسكانية توفيرا للوقت والجهد وبما يحقق أفضل سبل الإنجاز.