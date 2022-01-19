ثمّن محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد مبادرة «كويت كوميوت» لتصميم محطات باص مستدامة التي تبنتها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، مشيرا الى أن المبادرة تتماشى مع رؤيتنا في محافظة العاصمة نحو التطوير والتحديث.



جاء ذلك خلال استقبال الخالد وفدا من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي برئاسة نائب المدير العام للبرامج الاستراتيجية بالوكالة د.محمد الرمضان، ومدير برنامج المشاريع الرائدة في إدارة البحوث م.دينا النقيب، ومؤسس مبادرة «كويت كوميوت» جاسم العوضي.



واستمع الى الحضور ومناقشة مشروع المبادرة الذي يهدف في مراحله الاولى الى تصميم وبناء أربع محطات مستدامة للحافلات مع الخدمات والصيانة في أماكن مختلفة من محافظة العاصمة والذي يهدف الى توفير الراحة والامان الى المستخدمين ويشجع استخدام وسائل النقل الجماعي والحد من الازدحامات المرورية الى جانب اضفاء طابع جمالي لهذه المواقف وانعكاسها على جمالية المنطقة، حيث أبدى ترحيبه بهذه الفكرة ووعد الحضور بتذليل العقبات وتسهيل الامور لتنفيذها.



وقال الخالد إن المحافظة تسعى دائما بالتعاون والشراكة مع الجهات العامة والخاصة الى تطوير وتحديث المرافق والبنى التحتية، مؤكد على أن العاصمة بحاجة الى مثل هذه المشاريع التي تخفف من حدة الازدحامات المرورية في العاصمة وتضفي مناظر جمالية ونمد أيدينا الى كل الجهات التي تتبنى رؤى ومشاريع نموذجية يمكن أن تعطي قيمة مضافة لرؤيتنا في التطوير والتحديث والتجميل، موجها شكره وتقديره لوفد مؤسسة الكويت العلمي.