أحمد مغربي



حققت الكويت أمس إنجازا تاريخيا ببدء العمليات الأولى لتشغيل مصفاة الزور، حيث استقبلت الجزيرة الصناعية أول ناقلة نفط على متنها مادة النافثا الأساسية لتشغيل المصفاة، والمتوقع في مارس المقبل. وقالت مصادر نفطية مسؤولة لـ«الأنباء»، إن الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) تجري حاليا المراحل الأولى لتشغيل مصفاة الزور واختبار الوحدات التشغيلية للمصفاة البالغة طاقتها التكريرية 615 ألف برميل يوميا، والتي تعتبر الأكبر على الإطلاق في المنطقة، وتبنى على مرحلة واحدة. وذكرت المصادر أن مصفاة الزور نجحت خلال الأيام الماضية في التشغيل التمهيدي لوحدة الهيدروجين لمشروع المصفاة، وتتكون من 4 مصانع ضخمة.