دارين العلي



أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الكهرباء والماء ووزير النفط د.محمد الفارس لـ «الأنباء» الحرص على وضع خطة متكاملة لتأمين احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية، تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء بهذا الخصوص.



وقال الفارس في تصريح لـ «الأنباء»، إنه يقوم حاليا بالتنسيق مع القطاعات والجهات المعنية بتأمين احتياجات الكويت من الطاقة لوضع إفادة لمجلس الوزراء بالخطة التنفيذية لهذا الموضوع بشكل شمولي. وأوضح أن خطة الوزارة بهذا الشأن سبق أن تم عرضها في وقت سابق قبل توليه الوزارة، إلا انه سيقوم بدراسة تفاصيلها بما يسهم بتأمين حاجة البلاد من الطاقة والعمل على مشاريع الطاقة المتجددة وإعادة تفنيد الخطة وتقديمها أمام مجلس الوزراء.



وكان مجلس الوزراء قرر تكليف وزارة الكهرباء والماء بالتنسيق مع كل من وزارة المالية، الجهاز المركزي للمناقصات العامة، الهيئة العامة للاستثمار، هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والجهات التي تراها مناسبة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والكفيلة بتأمين احتياجات الكويت الحالية والمستقبلية من الطاقة الكهربائية، ووضع الحلول التي من شأنها التعامل مع أي عجز قد يطرأ في السنوات القادمة بالبلاد، والإسراع في إنجاز مشاريع الطاقة المتجددة التي تدعم وتلبي المتطلبات المستقبلية وتضمن استدامتها.