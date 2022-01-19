أسامة الشاهين: يجب على كل المسؤولين في الدولة تكييف جميع قراراتهم مع الشريعة الإسلامية ويجب كفالة حق النواب ممن يصابون بكورونا من أداء دورهم كما ندعو لحسم استقالة الزميل الفضالة.. وعدم حضور الجمهور للجلسات أمر غير مريح

الصيفي الصيفي: طلبت جلسة خاصة الأحد المقبل حول قضية بسط سلطة القضاء في قضايا الجنسية ولماذا لم تحرك الحكومة مواد قانون الوحدة الوطنية على من يعلق إعلانات عن وجود 196 ألف مزور للجنسية

حمود مبرك: نتمنى تضمين الرد على الخطاب الأميري توصية بسرعة توزيع القسائم السكنية وتوفير فرص العمل بسرعة دون انتظار ورفع معدل الرواتب للموظفين

مجلس الامة يستأنف جلسته ويباشر في استكمال مناقشة الخطاب الأميري

عدنان عبدالصمد: الرد على سؤالي حول أوضاع غير محددي الجنسية إنشائي ويعتمد دائماً على ردود الجهاز المركزي والسؤال إلى أين وصلت قضية تجنيس 32 ألف منهم وهذه القضية وصلت إلى الجيل الخامس وتعقدت بعد إنشاء الجهاز

حسن جوهر: سألت عن الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم بها الحكومة ونسبة الوافدين فيها حيث امتنعت بعض تلك الشركات عن الإجابة.. وحسب الإحصاءات هناك 7 آلاف وظيفة بتلك الشركات يمكن شغلها من قبل المواطنين

-أحذر من أن بعض الشركات والمقاولين أصبحوا أقوى من الحكومة..كما يجب تخصيص غرفة في قاعة المجلس للنواب والوزراء المصابين بكورونا

هشام الصالح: نتوسم الخير في وزير الداخلية الحالي ونحن تفاجأنا بإبعاد 4 وافدين دون محاكمة كانوا يقومون بتصوير قضايا الناس في المحاكم وتسريبها فكيف يتم هذا الأمر؟

وزير المالية عبدالوهاب الرشيد: أنا على أتم الاستعداد لتوضيح الإجابة على سؤال النائب بدر الحميدي وأطلب منه إعادة السؤال لأتمكن من الرد عليه بكل وضوح

بدر الحميدي: الإجابة الواردة حول تحويل مبلغ 4 ملايين دينار للخارج باسم شخص محدد فيها لف ودوران وأطلب التحقيق في القضية من قبل وزير المالية وهذه أموال الشعب لا يمسها أحد

مبارك الحجرف: أموال الناس تبخّرت بعد قضية النصب العقاري..ونحن في لجنة العرائض والشكاوى اقترحنا أن تقوم الحكومة بتعويض المتضررين

وزير الداخلية: نقدّر اهتمام النواب بمشاكل المواطنين وسنقوم بمتابعة الملاحظات المطروحة من خلال النواب

وزير التجارة: ما تم اتخاذه مؤخراً يمثّل قيوداً جديدة على المعارض العقارية لتنظيم عملها ونحن نهتم بالمشكلة لإنهائها

عبدالله المضف: سأوجه أسئلة حول كل من تعدى على المال العام وكيفية خروجهم من البلد وما هي إجراءات الحكومة حيال ذلك؟

فارس العتيبي: لا يوجد وضوح في إجابة وزير المالية حول تطبيق قانون تحويل مؤسسة الخطوط الكويتية إلى شركة وحفظ حقوق العمالة الوطنية أثناء تطبيق القانون

سعدون حماد: هناك فروقات كبيرة في أسعار الأدوية الخاصة بكورونا وما عرضه الوكيل لهذه الأدوية على وزارة الصحة من أسعار به "تلاعب واضح"

وزير الصحة: أتعاطف جداً مع ذوي الاحتياجات الخاصة بجميع درجاتهم..وأنا سعيد بأن تتاح لي فرصة الإشراف على هيئة المعاقين واستخدام خبرتي على مدى 30 سنة لحصول هذه الفئة على حقوقها وأعدكم بتعاونكم سنطوّر العمل في هذا المرفق

-سيصلني اليوم الرد الفني من الجهات المختصة بالوزارة حول تخصيص مكان في القاعة للمصابين وآلية التعامل مع الإصابات بكورونا

الرئيس مرزوق الغانم يقرأ رسالة وجهها لوزير الصحة لتخصيص مكان في قاعة عبدالله السالم للمصابين بكورونا من الوزراء والنواب لممارسة دورهم

أحمد مطيع: أطالب الجميع بضرورة حل مشكلة مدينة صباح الأحمد السكنية وإنهاء معاناة المواطنين فهناك 9500 وحدة سكنية تحيط بها مجارير الصرف الصحي والأمطار

فايز الجمهور: كوني رئيساً للجنة الإسكانية فنحن على استعداد للعمل على إنهاء القضية..وأطلب من النواب إحالة قضية أرض غرب هدية للجنة لإنهائها وإحالتها للحكومة

أسامة المناور: ننتظر من وزير الأشغال إصلاح ما أفسده البعض في قضية الأمطار وعلى عاتقه مسؤولية سياسية وأخلاقية وعليه إحالة الموضوع للنيابة كما يجب تخصيص مكان للعزل في القاعة وقضية توحيد الرواتب أمر مهم

عبدالله الطريجي: هناك فوارق في الرواتب بين الموظفين ولذلك يجب على الحكومة إنهاء قضية البديل الاستراتيجي ووضع ضوابط لتعيين القياديين كما يجب حل مشكلة الأمطار

-قضية النصب العقاري حصلت بمباركة حكومية لأن وزارة التجارة كانت توافق على إقامة المعارض ودخول الشركات إلى البلاد ومغادرتها بعد نصبها على الكويتيين