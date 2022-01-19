احتفلت هيئة الخدمة الوطنية العسكرية اليوم الأربعاء، بتخريج كوكبة من المجندين الدفعة 49 وضمت 1152 مجندا بعد اجتيازهم بنجاح برنامج التدريب النظري والعملي والانضباط العسكري.

وأعرب رئيس الهيئة اللواء عماد أمان في تصريح للصحفيين على هامش الحفل عن الفخر والتقدير "بتخريج كوكبة جديدة من الأبناء المجندين دفعة (49) الذين التحقوا بالخدمة العاملة على مدى شهرين في مختلف المعاهد العسكرية".

ولفت اللواء أمان إلى الاستراتيجية الجديدة التي وضعت بمباركة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي وتوجيهات رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الصالح الصباح بمبادرة فكرة عدم المبيت في المعسكرات وتقليل مدة الدورة التدريبية إلى شهرين وعمل خطة تدريبية شاملة بعدها وصولا إلى جيل من الشباب الكويتيين الواعين للمسؤولية الملقاة على عاتقهم بخدمة المؤسسة العسكرية ومؤسسات الدولة المختلفة.

وذكر أن الأبناء المجندين اكتسبوا خلال هذه الدورة التدريبية جوانب من المعرفة والالتزام والانضباط من شأنها إفادتهم في حياتهم اليومية عموما وفي ما يقدمونه من خدمة الوطن من خلال الخدمة الوطنية العسكرية.

كما دعاهم إلى وضع الوطن وأمنه نصب أعينهم متمنيا لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم تحت ظل القيادة السياسية الرشيدة.