قالت إدارة الأرصاد الجوية اليوم الأربعاء، إن الطقس تسوده أجواء باردة نهارا وشديدة البرودة ليلا مع فرص لتكون الصقيع على بعض المناطق خصوصا الزراعية والصحراوية.

وأضاف مراقب التنبؤات الجوية بالإدارة عبدالعزيز القراوي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي أوروبي من ناحية الشمال الغربي مصحوبا بكتلة هوائية باردة مما أدى إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ورياح شمالية غربية معتدلة إلى نشيطة السرعة.

وذكر القراوي أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة تتراوح ما بين 13 و15 درجة مئوية ودرجات الحرارة الصغرى المتوقعة مابين 1 و5 درجات مئوية.

وأوضح أنه مع تقدم نهار يوم غد الخميس يتعمق المرتفع الجوي الأوروبي مصحوبا بكتلة هوائية شديدة البرودة ونشيطة السرعة مثيرة للغبار على بعض المناطق خصوصا المناطق المكشوفة وترتفع أمواج البحر إلى أكثر من 6 أقدام .

وتوقع أن يكون الطقس مساء غد شديد البرودة وأن تكون درجة الحرارة الصغرى مادون الصفر درجة مئوية على المناطق الصحراوية.

وبين أن الطقس البارد يستمر نهار يومي الجمعة والسبت المقبلين مع رياح شمالية غربية معتدلة إلى نشيطة السرعة ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة تتراوح ما بين 11 و13 درجة مئوية وشديد البرودة ليلا مع درجات حرارة صغرى ما بين -1 إلى 3 درجات مئوية مع ارتفاع أمواج البحر إلى أكثر من 7 أقدام.