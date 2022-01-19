تسلم سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، بقصر بيان صباح اليوم، رسالة جوابية موجهة إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، من أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر تتعلق بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وقام بتسليم الرسالة لسموه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

وقد حضر المقابلة وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد الناصر ووكيل الديوان الأميري ومدير مكتب صاحب السمو أمير البلاد السفير أحمد الفهد ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال محمد الذياب ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن العيسى ومساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير حمد المري.