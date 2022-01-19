آخر يوم للمشاركة في الاستفتاء الخميس 27 يناير 2022

اسامة ابو السعود

أعلن رئيس اللجنة الإعلامية لنقابة العاملين بالشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة " كيبيك " م. سلمان عبدالله الصانع ان النقابة استحدثت موقعاً الكترونياً وذلك لعمل استفتاء شامل لخطة العمل للدورة النقابية 2022 - 2025.

وقال الصانع في تصريح صحافي ان هذه الفكرة جاءت نتيجة الرغبة الشديدة لدى اعضاء مجلس الإدارة للإنجاز وخلق جسور التواصل مع الموظفين والموظفات لمشاركتهم وسماع اقتراحاتهم واهدافهم، ولمعرفة أهم أولوياتهم وأيضاً للتأكد من شمولية محاور خطة العمل.



وأضاف ان النقابة عازمة على العمل وفق آلية ممنهجة وضعــــتها ضمن استراتيجيتها الجديدة، مؤكداً على أهمية تعاون الجميع والشراكة حتى تتمكن النقابة من الانجاز وايصال صوت الجميع والدفاع عن الحقوق والمكتسبات المشروعة لكــــل موظف وموظفة في الشركة.

كنا أشار إلى ان اخر يوم للمشاركة في الاستفتاء هو الخميس 27 يناير 2022.