أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الأربعاء، عملية بيع تذاكر نهائيات كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر نهاية العام، بأسعار مخفّضة تصل إلى ما يقارب 11 دولاراً للسكان والمقيمين.

وتصل أسعار التذاكر للمشجعين الأجانب إلى 69 دولاراً، أي نحو ثلث سعر التذكرة في مونديال روسيا 2018، غير أن تذكرة المباراة النهائية قد تصل إلى نحو 1607 دولارات.

ولم تعلن السلطات بعد عن عدد المشجعين الذين سيسمح لهم بدخول الملاعب في كأس العالم التي تقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط وفي دولة عربية، وتجري منافساتها بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر المقبلين.

وأعلن فيفا في بيان عن "توفر مجموعات متنوعة من التذاكر، بهدف استقطاب جمهور كرة القدم من المنطقة والعالم" في مرحلة أولى من طرح التذاكر تستمر حتى الثامن من فبراير المقبل.