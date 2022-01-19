أعلن المتحدث الرسمي باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية (سهل) يوسف كاظم، إضافة تسع خدمات الكترونية جديدة من وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الى التطبيق.

وأضاف كاظم في بيان صحافي اليوم الاربعاء، ان الخدمات الجديدة هي خدمة تسجيل عداد باسم عميل جديد وتحديث بيانات عميل ونقل ارتباط مياه وسداد تأمين عداد وإلغاء تسجيل عداد لمغادرة المرفق وإيصال مياه مؤقت وترحيل معدات إنارة الشوارع ونقل كيبل وعداد الكهرباء اضافة الى طلب قطع خدمة مياه.

وأوضح أن الجهات الحكومية مستمرة في العمل على تحضير وإضافة خدمات إلكترونية جديدة عبر (سهل) منوها بالجهود الكبيرة التي تبذل من الفرق العاملة في شتى الجهات للمشاركة الفعالة في التطبيق.