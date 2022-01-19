التقى وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد الناصر، بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني اليوم الأربعاء، في ديوان عام وزارة الخارجية بمناسبة الزيارة الرسمية التي يجريها وزير الخارجية القطري والوفد المرافق له إلى دولة الكويت.

وتناول اللقاء مجمل علاقات الأخوة المتينة والوثيقة التي تربط دولة الكويت مع دولة قطر الشقيقة وبحث سبل تعزيزها والارتقاء بها لمستويات أعلى وأكثر تكاملا وشمولية اضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة.