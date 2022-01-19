رفضت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل عرض عمل من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش.

وقال مكتب ميركل اليوم الأربعاء في برلين ردا على استفسار لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن ميركل "اتصلت بالأمين العام للأمم المتحدة الأسبوع الماضي وشكرته وأبلغته أنها لن تقبل العرض".

وكان جوتيريش عرض على ميركل 67/ عاما/ تولي رئاسة هيئة استشارية رفيعة المستوى معنية بالمنافع العالمية العامة التي من شأنها أن تخدم جميع سكان العالم على نحو عابر للحدود الوطنية. ومن أمثلة المنافع العالمية العامة طبقة الأوزون. ويمكن أن ينطبق هذا المصطلح أيضا على اللوائح السارية دوليا مثل تلك المتعلقة بسلامة الطيران والتجارة العالمية.

والمجلس الاستشاري الذي اقترحه جوتيريش هو أحد أبرز مشاريع الإصلاح التي اقترحها الأمين العام للأمم المتحدة في ولايته الثانية، التي بدأت في كانون الثاني/يناير. ووفقا لجوتيريش، كشفت جائحة فيروس كورونا عن ثغرات كبيرة في التعاون الدولي.