دعت منظمة تمثل شركات الطيران الكبرى في الولايات المتحدة وزيرة النقل الأمريكية بيتي بوتجيج وهيئات تنظيم قطاعي الاتصالات والطيران إلى عدم السماح بتشغيل شبكات الجيل الخامس للاتصالات بالقرب من المطارات.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن خطاب من منظمة "شركات الطيران من أجل أمريكا" (أيرلاينز فور أمريكا) القول إن حركة السفر والشحن العام قد تواجه "اضطرابات كارثية" إذا تم تشغيل ترددات "النطاق سي" الجديد للاتصالات في نطاق ميلين اثنين حول الطائرات المحلقة.

وقالت المنظمة إنها ترغب في التعاون مع الحكومة وشركات الاتصالات من أجل الوصول إلى حل مقبول من الجميع.

يذكر أن شركات الاتصالات الكبرى ومنها أيه تي أند تي وفيرزون كوميونيكشنز توصلت في وقت سابق من الشهر الحالي إلى اتفاق مع السلطات الاتحادية الأمريكية لإطلاق خدمة الاتصالات الجديدة يوم 19 كانون الثاني/يناير الحالي.

وتخشى شركات الطيران من احتمال تداخل إشارات الاتصالات من شبكات الجيل الخامس مع الأجهزة التي تحدد اتجاه الطائرات، بعد أن فرضت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية قيودا على هبوط رحلات محددة بالقرب من أبراج اتصالات الجيل الخامس.

وفي مذكرة لموظفيها اطلعت عليها بلومبرج، قال روبن هايس الرئيس التنفيذي لشركة الطيران الأمريكية جيت بلو أيروايز إن الشركة "تواجه احتمال حدوث اضطراب شديد في رحلاتها اعتبارا من غد الأربعاء وهو ما سيزيد الضغوط على نظام الطيران الهش بالفعل ويؤدي إلى اضطراب حركة السفر العام".

وقال هايس إنه لا توجد حتى الآن شفافية كافية بشأن البيانات التي تم على أساسها اتخاذ قرار السماح بنشر شبكات اتصالات الجيل الخامس بالقرب من المطارات ، في حين تتزايد المخاوف من احتمالات حدوث تداخل بين شبكات الاتصالات والأجهزة الإلكترونية في الطائرات.