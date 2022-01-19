يتوافد سكان محليون عراقيون ومن أرجاء البلاد على الحدائق والمتنزهات العامة في مدينة السليمانية بشمال العراق للاستمتاع بالجليد وتساقط الثلوج التي صبغت المدينة الكردية باللون الأبيض.

وقال الشاب الكردي العراقي علي ياسين، من طوز خورماتو، لتلفزيون رويترز "جئنا من طوز خورماتو، أتينا بالسيارة إلى السليمانية لنرى هذا المنظر الخلاب. الثلج يتساقط سنويا في السليمانية (على الجبال المحيطة بالمدينة)، لكننا لا نرى أي ثلج في منطقتنا لا سيما جارميان. لا نرى الثلج إلا في براداتنا (ثلاجاتنا)".

واستمر يوم الثلاثاء (18 يناير كانون الثاني) إغلاق المدارس والمؤسسات العامة في السليمانية بسبب الظروف الصعبة للمواصلات، الأمر الذي أتاح للأطفال قضاء الوقت في اللهو على الجليد والاستمتاع بإقامة رجال ثلج ورمي بعضهم بكرات الثلج.

وقال راكو بايان، وهو طالب كردي عراقي، "وصلنا اليوم إلى حديقة السليمانية المركزية وهي واحدة من أقدم المتنزهات في المدينة. بعد الانتهاء من امتحاناتنا نريد الاستمتاع بصنع رجل ثلج لأن الكثير من الثلج يتساقط. مرت نحو ست سنوات منذ أن كان لدينا كثير من الثلج".

وقال الطفل حسين عبد الجبار (10 سنوات)، القادم مع أسرته من بغداد للاستمتاع بالثلج في السليمانية، "إحنا جايين من بغداد إلى السليمانية، أجواء الثلج حلوة. نعمل رجل الثلج، الأجواء حلوة كلش، نلعب بالثلج".

ومن المقرر إعادة فتح المكاتب الحكومية بالسليمانية يوم الخميس (20 يناير كانون الثاني)، بينما تفتح المدارس أبوابها مجددا يوم السبت (22 يناير كانون الثاني).

وينشغل العاملون بالبلدية في المدينة حاليا بتنظيف الطرق على أمل جعلها آمنة للانتقال عبرها. وقال زرداشت رفيق المتحدث باسم بلدية السليمانية لرويترز إن العديد من الحوادث المرورية وقعت أثناء الليل بين يومي الاثنين والثلاثاء.

وأضاف أن وسط المدينة لم يشهد سقوط الثلج بهذا الشكل منذ سنوات. وعادة ما يتساقط الثلج على الجبال المحيطة بالمدينة خلال فصل الشتاء.