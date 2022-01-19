لقى ستة حتفهم في حريق شب في دار للمسنين بإحدى ضواحي مدينة بلنسية الإسبانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.

وقالت إدارة الإطفاء في تغريدة على موقع تويتر إن الحريق بدأ في وقت متأخر الليلة الماضية واستغرق ساعتين للسيطرة عليه.

وقالت إدارة الصحة الإقليمية إن خمسة أشخاص لقوا حتفهم في الدار وتوفي السادس في المستشفى.

وتم إجلاء حوالي 70 من سكان الدار الواقعة في مونكادا، وهي ضاحية تقع شمال مدينة بلنسية ثالث أكبر مدن إسبانيا. وتتسع الدار لمئة شخص.

وقالت خدمات الطوارئ إنه تم نقل 11 شخصا إلى المستشفى يعانون من متاعب جراء استنشاق الدخان.

وجاري التحقيق في سبب الحريق.