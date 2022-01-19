توفيت الممثلة الأمريكية "إيفيت ميميو" التي اشتهرت بأدوارها في العديد من الأفلام الرائجة في الستينيات القرن الماضي، عن عمر يناهز 80 عاما.

وذكرت الصحيفة "نيويورك بوست" -اليوم الأربعاء - أن "ميميو" ولدت في 8 يناير عام 1942 لأم مكسيكية وأب فرنسي في "هوليوود" وهي ممثلة مسرحية وممثلة أفلام وممثلة تلفزيونية وعارضة أمريكية، مؤكدة أنها تمتعت بشعبية كبيرة خلال فترة الستينات قبل أن تتجوه إلى التلفزيون، موضحة أنها كانت تحب إبقاء حياتها الشخصية بعيدة عن الأضواء والصحافة.

وكانت "ميميو" قد ظهرت على الشاشة للمرة الأخيرة عام 1979 في فيلم "ذا بلاك هول" وهو فيلم خيال علمي من إنتاج شركة ديزني قبل أن تتجه إلى التلفزيون.