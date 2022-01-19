بلغ معدل التضخم السنوي في كانون الأول/ديسمبر في بريطانيا أعلى مستوى له منذ ثلاثة عقود، وفق بيانات رسمية نشرت الأربعاء، مدفوعا بارتفاع أسعار الملابس والغذاء والمفروشات.

وبلغ المعدل السنوي 5,4 في المئة الشهر الماضي بعدما سجّل 5,1 في المئة في تشرين الثاني/نوفمبر على خلفية ارتفاع أسعار الوقود بشكل كبير، وفق بيانات للمكتب الوطني للإحصاءات.

وتعد النسبة الأعلى منذ آذار/مارس 1992 عندما بلغت 7,1 في المئة.

وتواجه اقتصادات العالم مستويات تضخم تعد الأعلى منذ عقود أجبرت مصارف مركزية على رفع معدلات الفائدة، بما في ذلك "بنك انكلترا" الذي رفع معدل الفائدة الرئيسي لديه الشهر الماضي.

وقال كبير خبراء الاقتصاد لدى "أو إن إس" غرانت فتنزر "ارتفع مستوى التضخم مجددا نهاية العام ولم يبلغ مستوى أعلى من ذلك منذ نحو 30 عاما".

وأضاف أن "أسعار الأغذية ارتفعت بشكل كبير مجددا بينما أدى ارتفاع أسعار المفروشات والملابس إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي".