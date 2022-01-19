أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اليوم الأربعاء أن بلاده ستقدم للرحالة والطلاب خصما على رسوم طلب التأشيرة، في محاولة لإغرائهم بالعودة إلى البلاد.

وتعاني أستراليا من نقص حاد في القوى العاملة منذ أن أغلقت حدودها في آذار/مارس 2020 مع استثناءات قليلة. وتم تخفيف قواعد إغلاق الحدود منذ أواخر العام الماضي.

وقال موريسون إنه اعتبارا من اليوم سيكون للطلاب الذين يصلون إلى أستراليا خصما على رسوم إصدار التأشيرات للأسابيع ال 8 المقبلة، في حين يمكن أن يحصل الرحالة على الخصم للأسابيع الـ 12 المقبلة.

وتبلغ الرسوم 630 دولار أسترالي ( 450 دولار أمريكى).

يشار إلى أن الولايات والأقاليم الأسترالية لديها متطلبات مختلفة للوافدين الدوليين. وحث موريسون المناطق على تخفيف القيود المتبقية.

ومن ناحية أخرى، أعلنت ولاية كوينزلاند اليوم أنها ستلغى الحجر الصحى الإلزامى للمسافرين الذين تم تطعيمهم مرتين اعتبارا من يوم السبت، لكنهم سيكونون بحاجة إلى إجراء اختبار سريع في غضون الساعات الـ 24 الأولى من وصولهم.