طور فريق من الباحثين في البرتغال منظومة إلكترونية لرصد الكلمات الرئيسية في النصوص اللغوية بصرف النظر عن حجمها أو الموضوع الذي تتناوله أو اللغة المكتوبة بها هذه النصوص.

وذكر فريق الدراسة من معهد الأنظمة والهندسة الحوسبية في البرتغال أن المنظومة الجديدة لا تعتمد على قواعد البيانات اللغوية، على غرار أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تؤدي نفس المهمة، ولكنها تستند إلى قواعد إحصائية لرصد الكلمات التي تتكرر أكثر من غيرها في النصوص اللغوية.

ونقل الموقع الإلكتروني "تيك إكسبلور" المتخصص في التكنولوجيا عن الباحث ريكاردو كامبوس، وهو أحد أعضاء فريق الدراسة، قوله إن "استخراج الكلمات الرئيسية من النصوص اللغوية هي عملية معقدة تنطوي على تحديات"، مضيفا أن من بين أسباب كفاءة المنظومة الجديدة التي اطلقوا عليها اسم "ياك" أنها لا تتطلب قاعدة بيانات لغوية بعكس أنظمة الذكاء الاصطناعي.

ويرى الباحثون أن منظومة ياك يمكن استخدامها في تلخيص النصوص اللغوية في المراجع الدراسية أو فصول الكتب المختلفة أو التعرف على أفكار واتجاهات المقالات العلمية المختلفة أو الخطب.

وتتوافر منظومة ياك بشكل مجاني، ويمكن تحميلها من خلال موقع إلكتروني حيث تستطيع استخراج الكلمات الرئيسية من مواقع الانترنت، كما أنها تتوافر في صورة تطبيق إلكتروني على موقع تطبيقات اندرويد المعروف باسم بلاي ستور.