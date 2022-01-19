ذكرت الحكومة الفيتنامية في بيان اليوم الأربعاء أن البلاد ستسمح للوافدين الأجانب والفيتناميين في الخارج، بدخول البلاد، في مطاراتها الدولية، بدون الحاجة إلى إذن مسبق من إدارة الهجرة.

وكانت فيتنام قد أغلقت حدودها كما أوقفت رحلاتها الدولية، في بدء الجائحة في آذار/مارس 2020 .

ومنذ ذلك الحين، تبين أن دخول فيتنام يمثل تحديا كبيرا، حتى بالنسبة لهؤلاء، الذين يحملون تأشيرات سارية المفعول.

ومنذ تشرين الأول/أكتوبر 2021، كان يتعين على الوافدين الجدد للحصول على خطاب موافقة من إدارة الهجرة لدخول البلاد، ومع ذلك ظلت عملية الحصول على الوثيقة، غير واضحة، مما تسبب في حالة من الإرتباك الشديد، بين هؤلاء الراغبين في دخول فيتنام مرة أخرى، والكثير منهم، كانوا عالقين، خارج البلاد، على مدى عامين تقريبا.

وفي الأول من كانون الثاني/يناير، استأنفت فيتنام الرحلات الجوية الدولية إلى تسع وجهات، بما فيها الولايات المتحدة وسبع مدن آسيوية، تعاملت بشكل فعال مع جائحة فيروس كورونا، ولديها معدلات عالية من التطعيم، ومع ذلك مازال الكثير من الأجانب يشعرون بالارتباك بشأن قواعد الدخول.

ومازال يتعين على الوافدين الأجانب الاذعان لبروتوكولات الوقاية من كوفيد19-، التي تشمل تقديم اختبار تفاعل البلمرة المتسلسل "بي.سي.آر"، تكون نتيجته سلبية، قبل 72 ساعة من دخول البلاد، وإجراء اختبار كوفيد19- آخر، فور دخول البلاد والخضوع لفترة عزل ذاتي لمدة ثلاثة أيام في المنزل.

والوافدون الأجانب، الذين ليست لديهم تأشيرات سارية المفعول، مازال سيتعين عليهم الحصول على تصريح مسبق من الحكومة.