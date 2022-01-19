يبدو أن حلم قضاء وقت أقل في العمل دون خفض الأجر سيصبح حقيقة بالنسبة للكثيرين من العمال.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن حوالي 30 شركة بريطانية حتى الآن وافقت على الاشتراك في تجربة نظام العمل 4 أيام فقط أسبوعيا خلال حزيران/يونيو المقبل. وفي إطار التجربة سيتم خفض عدد ساعات العمل في هذه الشركات إلى 32 ساعة أسبوعيا فقط دون المساس بالأجور والمكافآت التي يحصل عليها العمال. ومن الممكن أن تطلب الشركات من العمال توزيع ساعات العمل الأسبوعية على 5 أيام بدلا من 4 أيام.

ونقلت بلومبرج عن جو ريلي مدير حملة "أسبوع عمل 4 أيام" في بريطانيا قوله إن "الانتقال إلى نظام العمل 4 أيام أسبوعيا سيكون مفيدا للشركات" والعمال.

وأضاف أن الدراسات أظهرت تحسن إنتاجية العمل عند زيادة المكاسب التي يحصل عليها العامل على صعيد تحسين ظروفه المعيشية.

يذكر أن التجربة البريطانية واحدة من تجارب عديدة تنفذها حملة "أسبوع عمل 4 أيام العالمية" في مختلف أنحاء العالم بهدف تقليل عدد أيام العمل الأسبوعية.

ومن المقرر تنفيذ برنامج تجريبي مماثل في الولايات المتحدة وأيرلندا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا بحسب ريلي.

وقالت الحملة العالمية إنه إلى جانب التركيز على قياس تطور الإنتاجية في الشركات المشاركة في التجربة، سيتم أيضا رصد التحسن في حياة العمال وتقييم تأثير البرنامج على البيئة والمساواة بين الرجال والنساء.