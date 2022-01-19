رأت صحيفة "إمبير أوف ذا كوب" البريطانية أن الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، تعرض لازدراء مزدوج وتجاهل ملحوظ في حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الذي أقيم في سويسرا.

وأوضحت الصحيفة الإلكترونية إن جهود صلاح على مدار العام الماضي تم التقليل بها بعدما حصل على المركز الثالث في التصويت للفوز بجائزة "The Best" لأفضل لاعب في العالم 2021 ثم تم التغاضي عن صلاح مرة أخرى حيث اختارت أصوات أقرانه كريستيانو رونالدو وروبرت ليفاندوفسكي وليو ميسي وإيرلينج هالاند في مقدمة تشكيلة منتخب العالم للاعبي كرة القدم المحترفين (فيفابرو).

وأشارت الصحيفة إلى أن المصري تمتع بموسم رائع بالنسبة لكتيبة المدرب يورجن كلوب، حيث سجل 32 هدفًا في 26 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم.

وتابعت قائلة :"يمكننا أن نقدر أن الجائزة تحتفل بالعروض والمساهمات على مدار عام 2021، فيبدو من المدهش للغاية بالنسبة لنا أن جهود صاحب القميص رقم 11 قد تم التقليل من شأنها."

وأكدت أن الجناح الأيمن كان جزءًا لا يتجزأ تمامًا من آمال النادي في بلوغ المراكز الأربعة الأولى لكرة القدم بعد تعرض الفريق للضرر بسبب الإصابات، متوقعة أن ترى الجماهير نتيجة مختلفة تمامًا تأتي في توزيع الجوائز المقبلة.

وغاب صلاح عن إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تشكيل العام لأفضل 11 لاعبا، الذي شهد تواجد الثنائي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد، والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان .

وفاز اللاعب روبرت ليفاندوفسكي، نجم فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم ومنتخب بولندا، بلقب أفضل لاعب لكرة القدم رجال في العالم من الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) هذا العام، في حين توج نجم مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو بجائزة الفيفا الخاصة.

ووفقا للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حصل محمد صلاح على 39 نقطة، بينما حصل ليفاندوفسكي أفضل لاعب بالعالم على 48 نقطة، بينما نال ليونيل ميسي 44 نقطة.