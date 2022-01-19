تسعى حكومة العاصمة اليابانية طوكيو إلى إغلاق الحانات والمطاعم مبكرا في إطار ما يشبه حالة الطوارئ لمكافحة فيروس كورونا، وسط ارتفاع أعداد الإصابات إلى مستوى قياسي في أنحاء البلاد، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية في تقرير.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن التقرير أن لجنة الخبراء الحكومية وافقت اليوم الأربعاء على خطة لفرض قيود مكافحة الفيروس في 13 منطقة من بينها طوكيو والمناطق المحيطة بها. ومن المقرر اتخاذ القرار رسميا في وقت لاحق اليوم.

ومع خضوع ثلاث مناطق بالفعل لما يشبه حالة الطوارئ، تعني هذه الخطوة خضوع 16 مقاطعة من أصل 47 مقاطعة في اليابان للقيود، ما يمثل أكثر من نصف النشاط الاقتصادي للبلاد.

كما تشهد مقاطعة أوساكا غربي اليابان إصابات قياسية، ما يحتمل أن يدفع الحكومة قريبا إلى اتخاذ إجراء.

يشار إلى أن إعادة فرض القيود يمكن أن يؤدي إلى تدهور الاقتصاد، لا سيما إذا استمرت زيادة الإصابات التي تحتاج للعلاج في المستشفيات وتم إعلان حالة الطوارئ الكاملة.