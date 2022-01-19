أعلنت بلدية الكويت اليوم الاربعاء، اغلاق ثلاث ورش غير مرخصة بمحافظة الفروانية وإزالة تعديين اثنين على أملاك الدولة اضافة الى تحرير 44 مخالفة تتعلق بالاشتراطات الصحية وتطبيق إجراءات البلدية.

وقال رئيس قسم إزالة المخالفات بفرع بلدية محافظة الفروانية فهد المويزري في بيان صحفي إن الفريق ركز على مخالفات منطقة جليب الشيوخ اذ تم توجيه 26 تنبيه اشتراطات صحية وتشوينات.

ودعا المويزري أصحاب المحلات إلى الالتزام بلوائح وأنظمة البلدية واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية حرصا على صحة وسلامة الجميع وتجنبا للمخالفة والغرامة مبينا ان المخالفة قد تتسبب بالغلق الإداري.

وأشار إلى مواصلة الجولات الميدانية من قبل الفريق الرقابي مؤكدا عدم التهاون في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين للاشتراطات الصحية وأنظمة ولوائح البلدية.