ذكرت وزارة السياحة والحياة البرية، في كينيا في بيان، بالبريد الالكتروني أن الأرباح من السياحة، شهدت ارتفاعا بنسبة 18%، لتصل إلى 9ر172 مليار شلن، من 5ر146 مليار شلن، في عام .2021

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء أن الدخل في عام 2021، قفز بنسبة 65%، من 6ر88 مليار شلن، في العام السابق.

وارتفع عدد الوافدين الدوليين ، بنسبة 53%، حيث أن حوالي الثلث قادم إلى البلاد ، من أجل قضاء العطلة، والربع من أجل العمل أو لحضور مؤتمرات.

وكانت الولايات المتحدة أكبر سوق للسياحة، تليها أوغنداء ، ثم تنزانيا و الهند.