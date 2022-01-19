أظهر مسح اقتصادي تزايد مخاوف الشركات الكبيرة في العالم من تداعيات ظاهرة التغير المناخي، في الوقت الذي مازال مسؤولو الشركات يكافحون من أجل تطبيق حلول داخل شركاتهم لمعالجة هذه المخاوف.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن المسح الذي أجرته شركة ديلوت تاتش توماستو شمل أكثر من 2000 شركة كبيرة.

وقال أكثر من 97% ممن شملهم المسح إن ظاهرة التغير المناخي تؤثر سلبا بالفعل على شركاتهم، لكن 19% فقط منهم قالوا إنهم يستخدمون بعضا من أكثر الأدوات شيوعا لمواجهة تحديات التغير المناخي داخل شركاتهم.

كما أشار المسح إلى الزيادة الكبيرة في القلق من التغير المناخي خلال العام الماضي. ففي المسح الذي نشرت نتائجه في كانون الثاني/يناير من العام الماضي أظهر أن 63% ممن شملهم المسح وافقوا على الحاجة إلى تحرك فوري لتجنب أسوأ الآثار الناجمة عن التغير المناخي. وفي المسح الآخير زادت حصة الذين يرون هذا الرأي إلى 88% ممن شملهم المسح.

وقال مسؤولو الشركات إنهم يشعرون بضغوط قوية من جانب الحكومات والمستثمرين والمستهلكين من أجل الاهتمام بقضايا التغير المناخي، ثم ازداد نطاق الضغوط لتأتي من البنوك وموظفي الشركات أنفسهم.