صرح قائد المنطقة العسكرية المركزية بروسيا الكولونيل جنرال ألكسندر لابين اليوم الأربعاء بأن عدد المناورات التي تعتزم المنطقة القيام بها في عام 2022 سيرتفع بنسبة 10% عن العام الماضي إلى 900 تمرين.

ووفقا لوكالة "تاس" الروسية فإن الجهود الأساسية ستركز على القيام بنشر فوري للقوات وإعادة تجميعها في مناطق استراتيجية أخرى، والتخطيط لعمليات استراتيجية وتنفيذها. وأوضح لابين أن تدريبات 2022 ستجرى في ساحات تدريب في جبال الأورال وسيبيريا ومنطقة الفولجا، فضلا عن القواعد العسكرية الروسية في قرغيزستان وطاجيكستان.

تجدر الإشارة إلى أن المنطقة العسكرية المركزية هي الأكبر في روسيا. وتضم الفولجا والأورال وسيبيريا و 29 منطقة روسية، إلى جانب بعض المنشآت خارج البلاد. ويقع المقر الرئيسي لها في يكاترينبورج في جبال الأورال.