أعلنت إمارة أفغانستان الإسلامية أنها ستعقد مؤتمرا يستمر يوما واحدا، أطلقت عليه اسم "اقتصاد أفغانستان"، في العاصمة، كابول، اليوم الأربعاء.

وهذه المرة الأولى، الذي تعقد فيه إمارة أفغانستان الإسلامية، مؤتمرا اقتصاديا، بعد أن أعادت السيطرة على السلطة في 15 آب/أغسطس العام الماضي، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم.

ومن المفترض أن يرأس المؤتمر، القائم بأعمال رئيس وزراء إمارة أفغانستان الإسلامية، الملا محمد حسن اخوند، وسيتم بثه على الهواء مباشرة، على قناة "آر.تي.إيه" الحكومية.

وجاء في بيان صادر عن الإمارة أنه سيفتتح المؤتمر، النائب الثاني لرئيس الوزراء، عبد السلام حنفي، وسيختتم بخطاب من النائب الأول لرئيس الوزراء، الملا عبد الغني بارادار.

ومن غير المفترض أن يتحدث القائم بأعمال رئيس الوزراء في المؤتمر.

ولم يتضح من سيحضر المؤتمر وما إذا كان سيتم دعوة أشخاص أجانب، أم لا، لكن تردد سابقا أن أجانب سيشاركون أيضا في المؤتمر.

يأتي المؤتمر الاقتصادي، في الوقت الذي من المحتمل فيه أن تكون أفغانستان على شفا انهيار اقتصادي وتمر فيه البلاد بأسوأ أزمة إنسانية على كوكب الأرض