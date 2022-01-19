أظهرت بيانات اقتصادية نشرت ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر في باكستان خلال الشهر الماضي إلى 7ر218 مليون دولار مقابل 4ر169 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق.

في الوقت نفسه زاد إجمالي الاستثمار الأجنبي الوافد إلى باكستان خلال الأشهر الستة الأخيرة من العام الماضي (النصف الأول من العام المالي الباكستاني) بنسبة 20% إلى 06ر1 مليار دولار مقابل 7ر879 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيانات البنك المركزي الباكستاني القول إن صناديق الاستثمار العالمية سجلت خلال الشهر الماضي صافي مبيعات من الأسهم الباكستانية بقيمة 7ر43 مليون دولار مقابل صافي مبيعات بقيمة 9ر58 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

وسجلت صناديق الاستثمار الأجنبية صافي مبيعات من الأسهم الباكستانية خلال الأشهر الستة الماضية بقيمة 2ر307 مليون دولار مقابل 4ر244 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام قبل الماضي.