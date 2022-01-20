استضافت شركة كانون الشرق الأوسط، المزود الرسمي لخدمات الطباعة والتصوير بمعرض إكسبو 2020 دبي، مؤتمر الشركاء السنوي لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا في موقع إكسبو 2020.



وقد اختتمت نسخة 2021 تحت عنوان «عملاء جدد، عالم جديد» في 29 نوفمبر 2021، وذلك من أجل تسليط الضوء على أهمية اعتماد الرقمنة للبقاء على صلة بالمواطنين الإلكترونيين والمستهلكين في العصر الحديث.



وحضر محمد عبد الرحمن البحر وشركاه مؤتمر شركاء كانون السنوي حيث تم اطلاعهم على رؤية كانون في الشرق الأوسط وتركيا تحت شعار «شريك التصوير مدى الحياة»، وتتمثل مهمتها في تعزيز مجموعة العلامات التجارية لشركة كانون مع تقديم خدمات ذات قيمة مضافة للعملاء.

كما سلطت إدارة شركة كانون الإقليمية الضوء على استراتيجيات العلامة التجارية وخارطة الطريق لعام 2022، وقد ناقشت المبادرات المخطط لها في المنطقة، والتي تهدف إلى تحديد مسار العلامة التجارية للمضي قدما في حقبة ما بعد الوباء.



وحصل محمد عبد الرحمن البحر وشركاه على «جائزة الشريك ذو القيمة» من شركة كانون لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا تقديرا لتميز المبيعات ونشر المنتجات والابتكار في خدمة متطلبات السوق.



وصرح المدير العام لشركة سي إم إيه تي فينكاتا سوبرامانيان هاريهاران بأن «الوباء أدى إلى تغيير سلوك المستهلك بشكل ملحوظ، ونحن حريصون على تنفيذ مبادرات مبتكرة وتعزيز التعاون الذي يخدم متطلبات المستهلكين بشكل أفضل في العصر الرقمي.

وتماشيا مع إعادة تصور أعمالنا لتقديم تجربة إيجابية تتمحور حول العملاء، نعتزم التركيز على تطوير شراكاتنا بشكل أوسع، وتعميق علاقات العملاء.

علاوة على ذلك، نسعى إلى تعزيز الوعي بالعلامة التجارية وتحديد طرق جديدة للسوق، حيث نقوم بتوسيع محفظة علامتنا التجارية خلال عام 2022».



من جهته، قال مدير عام مجموعة «محمد عبد الرحمن البحر» إيهاب الخطيب: «بصفتنا شركاء توزيع لشركة كانون في الكويت، تفخر شركة البحر وشركاؤها بالتقدم نحو رؤية شركة كانون وتنفيذ المبادرات التي تهدف إلى خدمة العملاء في الكويت.

لقد قمنا بتوسيع الموارد والقدرات لتلبية الطلب المتزايد على خدمات إدارة الطباعة والمستندات المدارة ذات القيمة المضافة والتي تتجاوز الإمداد التقليدي للطابعات ومنتجات التصوير.»



تأسست شركة البحر وشركاؤها عام 1961، وهى إحدى الشركات التابعة لمجموعة محمد عبدالرحمن البحر، وتعتبر شركة رائدة في السوق تقدم حلولا شاملة لأماكن العمل في السوق الكويتي، وتعمل على تقديم منتجات وخدمات مؤتمرات الفيديو، والتصوير المطبوع والرقمي، وتقنيات الدفع، وبطاقات الشرائح الإلكترونية، وحلول الأمن والمراقبة، والعديد من الحلول والخدمات المكتبية التعاونية الأخرى.