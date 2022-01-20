توقعت وكالة الطاقة الدولية تجاوز الطلب العالمي على النفط مستويات ما قبل الجائحة خلال العام الحالي، مع تراجع المخاوف من الموجة الأخيرة لفيروس «كورونا».

وقالت الوكالة في تقريرها الشهري الصادر أمس، إن الطلب العالمي على النفط قد يكون ارتفع بنحو 5.5 ملايين برميل يوميا في 2021، وهو ما يمثل زيادة بنحو 200 ألف برميل يوميا عن التوقعات السابقة.



كما رفعت تقديراتها لنمو الطلب العالمي على الخام في العام الحالي بنحو 200 ألف برميل يوميا إلى 3.3 ملايين برميل يوميا.

وأوضحت أن الطلب على الخام زاد 1.1 مليون برميل يوميا إلى 99 مليون برميل يوميا في الربع الرابع من 2021، وهو ما يمثل زيادة بنحو 345 ألف برميل يوميا عن تقديرات التقرير السابق.



وذكر التقرير أنه في حالة أن واصل الطلب على الخام ارتفاعه بقوة واستمرت المستويات المخيبة للآمال للمعروض، فإن أسواق النفط قد تواجه عاما متقلبا في 2022، فيما خفض التقرير توقعاته للمعروض من خارج «أوپيك» بنحو 100 ألف برميل يوميا إلى 66.5 مليون برميل يوميا.



كما حذر التقرير من أن المعروض من النفط سوف يتجاوز الطلب لفترة وجيزة، في ظل توقعات باتجاه بعض المنتجين لضخ الخام عند أو فوق أعلى المستويات على الإطلاق.

وذكر أن المخزونات لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تراجعت لأدنى مستوى في سبع سنوات خلال نوفمبر وذلك بنحو 6.1 ملايين برميل على أساس شهري.