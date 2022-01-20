عصام الصقر: ملتزمون بدعم كل المبادرات لإعداد جيل يتميز بالإبداع والابتكار

شيخة البحر: جودة التعليم يجب أن تكون على رأس أولوياتنا لصياغة مستقبل أفضل

صلاح الفليج للشباب: ارفعوا سقف طموحاتكم وتحلوا بالشغف لتحقيق التطور الوظيفي

سليمان المرزوق: الأداء والتفاني في العمل هما مفتاحا التطور في القطاع الخاص

فيصل الحمد: تمتعوا بالمرونة وروح الابتكار والسعي الدؤوب والمستمر للمعرفة حتى تواكبوا التحول الكبير في سوق العمل



انطلقت فعاليات النسخة الجديدة من برنامج «تمكن» لتدريب الكويتيين من حملة الشهادات الجامعية والذي يأتي برعاية ودعم استراتيجي من بنك الكويت الوطني للعام الثالث على التوالي وبتنظيم من شركة «Creative Confidence».



ويستضيف البنك المتدربين البالغ عددهم نحو 34 متدربا في مواقع تدريب مختلفة بمقره الرئيسي قرابة ثلاثة أشهر، وذلك ابتداء من 18 يناير ولغاية 27 مارس 2022، حيث يقدم البنك للمتدربين الدورات التي تعمل على تطوير مهاراتهم وتأهيلهم لدخول سوق العمل.



وقد تم تدشين البرنامج خلال حفل أقيم في مقر البنك الرئيسي واتبع كل إرشادات السلامة وقواعد التباعد الاجتماعي، وعقدت حلقة نقاشية مع المتدربين بحضور الإدارة التنفيذية للبنك، وذلك في إطار حرصها على دعم كل المبادرات التي تسهم في تمكين وتنمية الشباب الكويتي وإعداده ليكون قادة المستقبل.



وجاء في مقدمة حضور الحلقة النقاشية الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر، ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة «الوطني» شيخة البحر، والرئيس التنفيذي لـ «الوطني-الكويت» صلاح الفليج، ونائب الرئيس التنفيذي لـ «الوطني-الكويت» سليمان المرزوق، والرئيس التنفيذي لإدارة الثروات للمجموعة فيصل الحمد، ومدير عام الموارد البشرية لمجموعة «الوطني» عماد العبلاني، ومدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية محمد العثمان.



استثمار في المستقبل



وعلى هامش الحلقة النقاشية التي عقدت خلال تدشين البرنامج، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر أن رعاية البنك لبرنامج تمكن تأتي في إطار التزامه الراسخ تجاه الشباب ودعمهم في مسيرتهم المهنية باعتبار ذلك استثمارا حقيقيا في المستقبل.



وأضاف الصقر أن «الوطني» يسعى على الدوام إلى منح الشباب الأولوية، لما في ذلك من ضمان لتحقيق مستقبل مزدهر للكويت.



وأوضح أن هذه المبادرات وغيرها تأتي ضمن التزام البنك بمسؤوليته المجتمعية ودوره نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تعتمد على إعداد جيل يتمتع بروح الابتكار والعمل الجاد والقدرة على تحمل المسؤولية.



وأكد أن الوطني وباعتباره أكبر مؤسسات القطاع الخاص الكويتي يقدم دائما نموذجا في القيام بدوره ومسؤوليته تجاه المجتمع عبر المساهمة في تأهيل الكوادر الوطنية الشابة.



وقال الصقر: «ما لمسناه من نجاح لافت حققه البرنامج خلال السنوات الماضية شكل حافزا كبيرا لمواصلة رعايتنا ودعمنا للنسخة الجديدة من البرنامج، لذا أطلب من المتدربين ضرورة التحلي بالمثابرة لبلوغ أهدافهم المستقبلية التي لن تتحقق إلا بالجهد والعمل الدؤوب».



جودة التعليم



من جانبها، أكدت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر، أن الاستثمار في الشباب يعني أننا نستثمر في مستقبل أفضل، لذا لابد أن تكون جودة التعليم على رأس أولوياتنا حتى يمكننا بناء مستقبل أفضل لبلادنا.



وطالبت البحر الحكومة بضرورة العمل الجاد من أجل تطوير المنظومة الكاملة للتعليم بما فيها المراحل المختلفة للعملية التعليمية إضافة إلى العنصر البشري المتمثل في الكوادر التعليمية.



وقالت البحر: «إن ما نشهده من تطور سريع ومتغير في كل القطاعات والصناعات المختلفة واعتمادها على التكنولوجيا يحتم علينا تطوير رأس المال البشري ليواكب هذا التطور لتحقيق نمو مستدام، لأن غياب كوادر مؤهلة على نحو جيد يعني عدم القدرة على إدارة ثروات البلاد في المستقبل».



وأوضحت البحر أن جائحة كورونا برهنت على أهمية الرقمنة، وكذلك الحاجة الملحة لتأهيل الشباب لمستقبل يتسم بالتطور والتغيير السريع، مشيرة إلى ضرورة العمل على التغيير الجذري للتعليم ليواكب ما يحتاج اليه سوق العمل الذي أصبح يبحث عن الكفاءات وذوي الخبرة في مجالات التقنية الحديثة التي تشمل الذكاء الصناعي وأنظمة الروبوت والبرمجة.



وطالبت البحر الشباب بالعمل الدؤوب من أجل الاستعداد للمستقبل حتى يكونوا عنصرا فاعلا في تنمية الكويت.



التحلي بالشغف



من جهته، طالب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني - الكويت صلاح الفليج، الشباب برفع سقف طموحاتهم والتحلي بالشغف لتحقيق التطور الوظيفي المنشود، مشيرا إلى أن تنمية المهارات الشخصية والإلحاح في طلب المعرفة والتعلم عوامل حاسمة تضمن نجاح المسار المهني وتساهم في تقلد أرفع المناصب القيادية مستقبلا.



وأكد أن تبوؤ منصب قيادي في بنك الكويت الوطني خلفه رحلة وطريق طويل استمر لسنوات من الجهد والعطاء والسعي المستمر نحو الاستثمار في الذات، مشيرا إلى أن النجاح يحتاج إلى سعي نحو التطور وعقل لديه رغبة في التعلم وتعطش للإنجاز.



أداء وتفانٍ



بدوره، أشار نائب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني - الكويت سليمان المرزوق، إلى أن القطاع الحكومي لديه إشكالية في عدالة عملية التقييم الوظيفي التي تخلق إحباطا كبيرا لفئة الشباب الطامحين نحو مسار مهني ناجح.



ولفت إلى أن الأداء والتفاني في العمل هما مفتاحا التطور في القطاع الخاص، الذي يوفر عوامل التوجيه الجيد لصقل المهارات الشخصية ويساهم في التعرف على نقاط القوة والضعف لتنمية المهارات الشخصية.



وأكد أن الجيل الحالي لديه مقومات وإمكانيات أفضل بكثير من الأجيال السابقة، فنحن نعيش الآن عصرا أكثر تطورا وانفتاحا، وكل ما يحتاج اليه الشخص الناجح هو وضع خطة استراتيجية للتعامل مع نقاط القوة وإبراز المهارات التي يتمتع بها.



الاستثمار في النفس



من جانبه، وجه الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات للمجموعة فيصل عبداللطيف الحمد نصيحة للشباب الكويتي بضرورة الاستثمار في النفس والتخطيط المبكر للمستقبل والتركيز على بيئة عمل مشجعة تساهم في التعلم والتطور.



وطالب الحمد الشباب بالبحث عن مثل أعلى يحفز الطاقات الكامنة ويساعد على التطور والتفكير، وهو ما يشكل علامة مفصلية في تطوير شخصية الفرد خلال مسيرته المهنية.



ودعا الحمد الشباب إلى أن يتمتعوا بالمرونة وروح الابتكار والسعي الدؤوب نحو المعرفة حتى يواكبوا هذا التحول الكبير الذي يشهده سوق العمل.

استكشاف الطاقات الكامنة

يتطلب برنامج «تمكن» التزاما كاملا من المتدربين فهو بمنزلة تجربة وظيفية بدوام كامل، حيث يهدف البرنامج إلى تطوير المهارات الشخصية اللازمة لخوض الحياة العملية، بالإضافة إلى تحفيز الشباب الكويتي على استكشاف الإمكانات والطاقات الكامنة بداخلهم، بالإضافة إلى إطلاق العنان لإبداعات الكوادر الشابة.

ويعتمد البرنامج على نموذج التعليم المدمج من خلال الحضور الشخصي والتدريب عبر الإنترنت باستخدام المنصات الالكترونية والأدوات التفاعلية للتعليم عن بُعد، كما يركز على العديد من المحاور وورش العمل التي تتناول الإبداع والابتكار، والتفكير التصميمي، وتصميم نموذج الأعمال، والاستكشاف الوظيفي وابتكار حلول لتجنب المخاطر.

إقبال كبير على البرنامج

بسبب النجاح الكبير الذي حققه البرنامج في نسختيه الأولى والثانية، شهدت طلبات المشاركة في البرنامج إقبالا لافتا، حيث بلغ عدد المتقدمين 550 متقدما وتم إجراء ما يقارب 150 مقابلة شخصية ليتم بعد ذلك زيادة عدد المتدربين حاليا في إلى 34 متدربا، بالإضافة إلى تطوير منهجية وتصميم المواد التعليمية عبر استضافة خبراء عالميين وإقامة ورش عمل، وذلك بهدف تحفيز الطاقات الإبداعية للمتدربين.

صقل المهارات لسوق العمل الحقيقي

على هامش حفل تدشين البرنامج، أبدت رنا الرشيد مديرة التخطيط الاستراتيجي في شركة «Creative Confidence»، سعادتها بشراكة ودعم بنك الكويت الوطني لبرنامج تمكن للعام الثالث على التوالي، مشيرة إلى أنه طوال 10 أسابيع سيعمل البرنامج على تأهيل المتدربين وصقل مهاراتهم لسوق العمل الحقيقي حيث يشكل تجربة تدريبية مبتكرة للخريجين الكويتيين الذين يحتاجون إلى دعم في مواجهة تحديات التوظيف أو تأسيسهم لأعمالهم الخاصة، وذلك بسبب تطوير المهارات المطلوبة بالإضافة إلى الخبرات.

وتعد Creative Confidence شركة استشارات وتدريب كويتية متخصصة في تحفيز الابتكار والإبداع وتوفر تجارب تدريبية عملية للخريجين الكويتيين بهدف تنمية وتطوير الكوادر الوطنية الشابة.

داعم كبير واحتضان للشباب



في ختام حفل الاستقبال، عبر المتدربون عن شكرهم لبنك الكويت الوطني على دعم واحتضان البرنامج وتقديم خبرات البنك العريقة لتنمية مهاراتهم وتأهيلهم إلى سوق العمل على نحو احترافي بما يتمتع به من أسلوب مؤسسي يتسم بالحرفية العالية.



والجدير بالذكر أن بنك الكويت الوطني يدعم مختلف المبادرات الاجتماعية التي تتوافق مع خطة التنمية الوطنية للكويت والتي من بينها تمكين الشباب وتعزيز التعليم إيمانا من البنك بأن الشباب هم ثروة الكويت الحقيقية وأساس تنمية البلاد.











