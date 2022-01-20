وقّعت شركة العيد للأغذية عقدا حصريا مع علامة «بنت مناحي» لتوزيع منتجاتها المجمدة في منافذ البيع المحلية للمواد الغذائية التقليدية والرقمية، ما يعزز الاستراتيجية الطموحة للعلامة لتطوير منتجاتها والوصول الى أوسع شريحة من المستهلكين في الكويت.



وأعربت هنادي الهاجري مؤسسة علامة بنت مناحي ورئيسة تجمع سيدات الأعمال في نادي سانكشوري عن سعادتها البالغة بالشراكة والتعاون مع شركة العيد للأغذية والذي يعد إضافة نوعية ستنعكس ايجابيا على خطط التطوير لمنتجات علامة «بنت مناحي» وتحقيقها للريادة في السوقين المحلي والإقليمي، مؤكدة أهمية التوزيع والخدمات اللوجستية في تسويق منتجات «بنت مناحي» تقليديا ورقميا ووصولها الى أوسع شريحة من المستهلكين المستهدفين.



بدوره، ثمن عبدالله الغانم مدير التطوير التجاري في شركة العيد للأغذية التعاقد مع علامة «بنت مناحي»، مشيرا الى أنها خطوة تتوافق مع توجه الشركة نحو تقديم منتجات جديدة بأفكار مبتكرة للمستهلكين في الكويت، تلائم متطلباتهم العصرية والمتغيرة المرتبطة بطبيعة الحياة ورتمها السريع.

وتتميز علامة «بنت مناحي» بمنتجاتها المجمدة السريعة التحضير، والمعالجة حراريا وفق أعلى معايير الجودة العالمية بنكهات أصيلة من أفضل المكونات، والتي تعتمد في تحضيرها على الايرفراير الآمن.

وتتضمن «بنت مناحي» خيارات متنوعة وأصنافا منتقاة بعناية من المأكولات المجمدة والسناكس التقليدية والكويتية الشهيرة، بنكهاتها الأصيلة وأسعار تناسب الجميع، ورغم حداثة العلامة الكويتية، إلا أنها حازت إعجاب العديد من المستهلكين في الكويت إضافة الى تصديرها لقطر والإمارات.