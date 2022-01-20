تقدم «أودي الكويت» ممثلة بشركة فؤاد الغانم وأولاده للسيارات، عروضها الجديدة على سيارات أودي، ومنها أودي Q5 وQ5 Sportback، وطرازي أودي Q3 وQ3 Sportback.



ويتضمن العرض باقة شاملة تتضمن كفالة 3 سنوات غير محددة المسافة، وخدمة 5 سنوات أو 75 ألف كم وخدمة المساعدة على الطريق لمدة 5 سنوات.



وتوفر سيارات أودي مستويات عالية من الراحة، الرحابة، السلامة وتقنيات التكنولوجيا مخصصة للحياة العائلية، حيث تتميز أودي Q3 وQ3 Sportback بتصميمها الرياضي والشبابي، وتقدم أودي Q5 وQ5 Sportback قدرات عالية وعملية والمناسبة للقيادة اليومية على جميع أنواع الطرق.



يشار إلى أن طرازات أودي معروضة ومتوافرة لتجربة القيادة 6 أيام في الأسبوع لدى معرض أودي الكويت في منطقة الشويخ الصناعية - طريق الجهراء (شارع البيبسي) أثناء الدوام الرسمي من الساعة 9:00 صباحا وحتى الساعة 8:30 مساء، من يوم السبت إلى الخميس.