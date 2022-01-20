أطلق بنك بوبيان برنامجه التدريبي الجديد Career PRIME والذي يأتي في إطار استمرار استراتيجيته نحو دعم ورفع كفاءات كوادره البشرية من الموظفين الجدد وصقل مهاراتهم لاسيما في الخدمات المصرفية في مختلف إدارات البنك.



وقال مدير عام مجموعة الموارد البشرية في بنك بوبيان عادل الحماد: تأتي هذه المبادرة استكمالا لاستراتيجية طرح الأفكار القائمة على الإبداع والابتكار المعتمد كإحدى الركائز في إدارة البنك وإحدى قيم بنك بوبيان الأساسية، حيث يؤمن بوبيان بأهمية الاستثمار في المواهب الطموحة من خلال تمكينهم من النمو والتطور داخليا في البنك لإعدادهم لتحقيق أهدافهم الوظيفية في البنك.



وأضاف: يعد برنامج Career PRIME جزءا من استثمار البنك في صقل مهارات المعينين حديثا، حيث تم اختيارهم للالتحاق بالعمل في البنك بعد أن اجتازوا مراحل عدة من التقييمات المكثفة لاختيار المرشح الأنسب للبرنامج، كما سيتم تطويرهم بشكل إضافي خلال البرنامج ليكونوا بمنزلة مصرفيين شاملين يتمتعون بالقدرات اللازمة ومؤهلين لدعم طموحات البنك في النمو الاستراتيجي الذي يدعمه، حيث يأتي هذا البرنامج من منطلق إيماننا بتطوير وتمكين جيل جديد من القادة المستقبليين.

وتابع قائلا: إن المتدربين وعددهم 18 موظفا من الموظفين المعينين حديثا سيخضعون إلى برنامج تدريبي مكثف على مدار 4 أشهر يتكون من مزيج من المحاضرات والدورات التدريبية المقسمة إلى برامج مصرفية أساسية ومهارات شخصية ومهارات تواصل ومحاضرات في مواضيع متخصصة وفي المهارات الفنية للخدمات المصرفية.



من جانبه، قال مساعد مدير في إدارة المواهب فؤاد العبيد نحرص دائما في بنك بوبيان على توظيف أفضل المواهب الوطنية، كما نحرص على تطوير مهاراتهم وقدراتهم من خلال دورات تدريبية مخصصة بهدف تمكينهم ومساعدتهم على بناء مستقبل مهني، الأمر الذي يميز برنامج Career PRIME هو إتاحة الموظفين الفرصة للإطلاع على طبيعة عمل إدارات البنك المختلفة بالإضافة الى المحاضرات والمشاركة في المشاريع لمساعدتهم على فهم أوضح للتطلعات الخاصة بأدوارهم المستقبلية في بنك بوبيان.

وأشار الى أنه من خلال برنامج Career PRIME سيتم توزيع المرشحين الأكفاء على مختلف إدارات البنك، حيث نؤمن بأنهم سوف يستمرون في تقديم المنتجات والخدمات المصرفية المميزة إلى عملائنا الذي اعتادوا على هذه المنتجات والخدمات المميزة.