خطوة مهمة تمهد الطريق لإطلاق خدمات الشحن لشبكات الجيل الخامس المستقلة على نطاق تجاري في الكويت

تحديث حلول أنظمة دعم الأعمال للشركة يسهم في وضع الأسس اللازمة لرحلة التحول الرقمي المستقبلية للشركة



وقعت شركة زين الكويت اتفاقية استراتيجية مع شركة إريكسون، لترقية وتحديث أنظمتها الحالية لدعم الأعمال من أجل تمهيد الطريق لإطلاق خدمات الجيل الخامس المستقلة على نطاق تجاري في الكويت.

وسيؤدي تحديث حلول أنظمة دعم الأعمال من إريكسون الحالية إلى تمكين زين الكويت من التعامل مع حالات استخدام الجيل الخامس المستقلة، وتحسين تجارب العملاء، وإطلاق الإمكانات الكاملة لشبكات الجيل الخامس.



وسوف تزود حلول أنظمة دعم الأعمال من إريكسون شركة زين الكويت بمزيد من المرونة والكفاءة كما ستقلص الوقت الذي ستحتاج اليه الشركة لطرح خدمات الجيل الخامس في السوق.

ونظرا للمرونة العالية وقابلية التوسع التي تمتاز بها حلول أنظمة دعم الأعمال من إريكسون، فإنها ستوفر أيضا لشركة زين الكويت الدعم اللازم لتقديم نماذج أعمال جديدة في مجال الجيل الخامس، فضلا عن القيمة والإمكانات الجديدة التي توفرها تقنيات الجيل الخامس المستقلة للشركة.



وتشمل حلول أنظمة دعم الأعمال من إريكسون مجموعة متنوعة من الحلول بما في ذلك نظام Ericsson Charging ونظام Ericsson Catalog Manager ونظام Ericsson Order Care ونظام Ericsson Dynamic Activation ونظام Ericsson Mediation.

وتوفر هذه الحلول لشركة زين الكويت القدرة على الاستفادة مما تقدمه تقنيات الجيل الخامس مع التعامل بكفاءة مع النمو الهائل في البيانات، والتكيف بصورة أسرع مع متطلبات الأعمال.



وفي تعليقها على الاتفاقية، قالت إيمان الروضان الرئيس التنفيذي لشركة زين الكويت: نهدف من خلال شراكتنا الاستراتيجية مع إريكسون في مجال حلول دعم الأعمال إلى بناء العمود الفقري للبنية التحتية الرقمية التي ستساعدنا قريبا في تقديم خدمات الجيل الخامس الموثوقة وعالية الأداء للأفراد والشركات في جميع أنحاء البلاد.

كما نتطلع إلى الاستفادة من قوة الاتصال للعب دور حيوي في رحلة التحول الرقمي في الكويت، وخاصة في ظل قيادة تقنيات الجيل الخامس لبرامج التحول الرقمي في جميع أنحاء العالم.



من جانبه، قال فادي فرعون، رئيس إريكسون الشرق الأوسط وإفريقيا: ستسهم مجموعتنا الكاملة من حلول أنظمة دعم الأعمال في تعزيز كفاءة أعمال شركة زين الكويت، فضلا عن مساعدتها في اكتشاف وتنفيذ نماذج أعمال جديدة للجيل الخامس.

وستوفر عملية ترقية حلول أنظمة دعم الأعمال اللبنات الأساسية التي ستدعم زين الكويت في توفير تطبيقات محلية لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتصنيع الذكي، وذلك في ظل زيادة انتشار تقنية الجيل الخامس في الكويت.



وستساعد محفظة إريكسون المتكاملة من حلول أنظمة دعم الأعمال شركة زين الكويت على تحقيق أهدافها للتحول الرقمي، وتعزيز ابتكارات الجيل الخامس في المنطقة، وذلك نظرا لأن التقنيات المدعومة من شبكات الجيل الخامس، مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والواقع المعزز، تعمل على تغيير مشهد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل جذري.