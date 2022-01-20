حلّت مدينة دبي بالمركز الأول في قائمة أفضل وجهات العالم للمسافرين خلال عام 2022، وذلك وفقا لموقع «تريب أدفايزر»، الذي يقول «إذا كنت تبحث عن أجواء الأضواء الساطعة والمدن الكبيرة، فلا يمكنك أن تفوت فرصة زيارة دبي، التي تشتهر بالتسوق الفاخر والهندسة المعمارية فائقة الحداثة والحياة الليلية المفعمة بالحيوية، وهي الوجهة النهائية لمحبي المدن».



وقال جاستن ريد، مدير الوسائط والوجهات والسفر في «تريب أدفايزر»، «دبي مدينة حديثة للغاية وتزخر بكل شيء، من الشواطئ الذهبية، والمطاعم ذات المستوى العالمي، والفنادق الرائعة.

ونظرا لأن جوائز اختيارات المسافرين تستند إلى تقييمات المدن التي يمكنك زيارتها وأماكن الإقامة، فقد احتلت دبي المرتبة الأولى بين أفضل الوجهات، حيث حصلت على تقييمات ممتازة من المسافرين عبر جميع قطاعات السياحة».



وأضاف «على الرغم من آثار الجائحة، إلا أن دبي مازالت تجتذب الزائرين من القريب والبعيد خلال العام الماضي، وبرزت كمكانهم المفضل للذهاب إليه في عام كانوا بحاجة فيه إلى بعض الإثارة».



وقد تم تحديد الفائزين بناء على جودة وكمية التعليقات والتقييمات الخاصة بكل فئة فرعية من الجوائز من المسافرين على موقع «تريب أدفايزر» لأفضل أماكن الإقامة والمطاعم والنشاطات التي يمكن القيام بها في تلك الوجهات في جميع أنحاء العالم على مدار 12 شهرا بين الأول من نوفمبر 2020 إلى 31 أكتوبر من عام 2021.

وحلّت لندن في المركز الثاني عالميا على القائمة، تلتها كانكون في المركز الثالث، وبالي في المركز الرابع، ثم جزيرة كريت في المركز الخامس.