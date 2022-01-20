BEST SELLERS

يحاول كاتب متقاعد غريب الأطوار الابتعاد عن الأضواء، بينما تسعى امرأة تعمل في دار نشر على استغلال عقد قديم لدفعه للعمل مجددا في جولة أخيرة له بمجال الكتابة. الفيلم من إخراج: لينا روسيلير، بطولة: أوبري بلازا كاري إلويز مايكل كين، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» 27 الجاري.

MARRY ME

استعد نجما الموسيقى «كات فالديز» و«باستيان» للزواج أمام الجمهور في حفل عالمي، تكتشف «كات» أن «باستيان» خائن، فتقرر بدلا من ذلك الزواج من «تشارلي»، وهو غريب بين الحشود في الحفل. الفيلم من إخراج: كات كويرو، وبطولة: جينيفر لوبيز أوين ويلسون سارة سيلفرمان، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» 10 فبراير المقبل.

BLACKLIGHT

ثناء محاولة العميل الحكومي «ترافيس بلوك» مع ماضيه الغامض، يكتشف وجود مؤامرة تستهدف قتل مواطنين أميركيين، ويجد «بلوك» نفسه في مواجهة رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي ساعد في حمايته سابقا.



الفيلم من إخراج: مارك ويليامز، وبطولة: ليام نيسون أيدان، ومن المقرر عرضه على شاشات «سنسكيب» 10 فبراير المقبل.