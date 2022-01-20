يخيب الفيلم المبني على سلسلة ألعاب الفيديو «Dynasty Warriors» للمخرج روي هين يونغ تشو، الآمال في كل منعطف، وفي حين أن الفيلم يحترم للغاية المادة المصدر، من ناحية القصة والناحية الجمالية كليهما، إلا أن جزءا من عملية تغيير الوسائط هو الالتزام بقواعد الوسيلة التي تنقل إليها، وهو طريق من الواضح أن تشاو لا يبالي به إطلاقا.



وفي مرحلة ما من الفيلم تشرح إحدى الشخصيات «لا يخرج الأبطال إلا من قلب الفوضى»، ففي جوهر هذا العمل الفوضوي الذي ينقل اللعبة للشاشة الكبيرة يقبع أقل من الفوضى، إنه العدم، فلا يستطيع حتى الأبطال إنقاذه.