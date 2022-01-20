فيلم «The Tomorrow War» سيئ للغاية، فهو يقدم حبكة محيرة وقصة بطل سطحية عاطفيا ووحوش تبدو فوضوية أكثر منها مخيفة، ثم هناك المؤثرات البصرية التي تلائم مسلسلا تلفزيونيا بدلا من فيلم سينمائي، ما يجعل العمل ضعيفا أيضا من الناحية البصرية.



صحيح أن الفيلم يقدم الكثير من الآكشن الضخم والواسع، إلا أن لا شيء منه يتمكن من هز الجمهور بالصميم، ويمكننا القول إن المسؤولين عن الفيلم أخطأوا باختيار كريس برات، لكنه المنتج المنفذ للمشروع لذا هو من فعل ذلك بنفسه، ومع ذلك، يمكن إلقاء الكثير من اللوم على المخرج كريس مكاي، فمن الغريب أن مخرج فيلم «The LEGO Batman Movie» يتبع ذلك الفيلم النابض بالحياة والمضحك والممتع للغاية بفيلم أكشن سيئ كهذا، ومع ذلك لا يزال هذا الأمر منطقيا أكثر من حبكة «The Tomorrow War».