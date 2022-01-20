أعلنت شركة حديد الكويت، المتخصصة في صناعة القضبان والمنتجات الحديدية ذات الجودة العالمية، عن رعايتها لمنتخب الكويت الوطني المشارك في بطولة آسيا لكرة اليد، البطولة الرسمية العشرين لفئة الرجال والمؤهلة لبطولة العالم.



وأشارت حديد الكويت في بيان لها، إلى ان هذه المشاركة تأتي انطلاقا من اهتمام الشركة برعاية الفعاليات الرياضية بما يدعم الرياضة المحلية، لاسيما في ظل مشاركة منتخبنا الوطني في المسابقة. وأضافت: «جاءت الرعاية انسجاما مع اجندتنا في مجال المسؤولية المجتمعية للشركات، واتساقا مع رؤيتنا لدعم المجتمع المحلي، عبر المبادرات المتنوعة ذات الأثر الإيجابي».



من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة حديد الكويت فيصل الخالدي: «سعداء بكوننا راعيا رئيسيا للمنتخب الوطني في تلك المسابقة الكبيرة، ونتمنى الفوز لمنتخبنا وان تحظى المسابقة بمنافسة شريفة وتعكس روح العمل الجماعي، وهي أحد المبادئ الأساسية التي نستند اليها لدى القيام بالأعمال».



وأكد الخالدي: «نفخر في شركة حديد الكويت، بمعاييرنا القائمة على تعزيز الصدق والنزاهة والموثوقية والأهم من ذلك، الاتساق بين فرق العمل، الأمر الذي يضمن لنا التحقيق والمحافظة على الريادة في صناعة الحديد والصلب، وبناء الثقة والعلاقات المستدامة مع عملائنا، واضعين نصب اعيننا الالتزام بتحقيق اعلى المعايير لدى تقديم خدماتنا ومنتجاتنا للعملاء، بما يلبي تطلعاتهم، بل ويتخطاها».



وثمن الخالدي المجهودات الملموسة التي يقوم بها اتحاد كرة اليد، والتاريخ الزاخر الذي يحظى به منتخب الكويت، متمنيا للفريق الوطني النجاح والتوفيق في مساعيه من أجل نيل البطولة، وأن يستمتع الجمهور الآسيوي ببطولة عالية الطراز.



وأشار الخالدي إلى أن حديد الكويت ستواصل دورها المجتمعي في الوقوف الى جانب الشباب الموهوب، والمجتمع الكويتي والأنشطة الرياضية بشكل عام عبر المبادرات المختلفة التي ستطلقها مستقبلا، وكذلك مشاركة جميع محبي وعشاق كرة اليد شغفهم في الاستمتاع باللعبة التي يحبونها.



ولفت الى ان حديد الكويت تؤمن بدورها في تشجيع الرياضة بشكل عام، لما لها من دور في تأسيس جيل من الشباب الرياضي يتمتع بصحة جيدة، الأمر الذي تحرص عليه الشركة ايضا في غرسه ضمن فرق العمل لديها.



واختتم قائلا: «انطلاقا من استراتيجيتها للتطور المستمر عبر تعزيز تكنولوجيا صناعة الحديد وخدمة اهداف المؤسسات والشركات في مختلف مجالات العمل، والاحتياجات التجارية المتنوعة لدى الشركات، فان حديد الكويت تحرص دوما على دعم كل ما هو رائد ومتميز في مختلف القطاعات لاسيما القطاع الرياضي».