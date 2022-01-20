عندما دخلت غانا الى النسخة الثالثة والثلاثين لكأس الأمم الأفريقية، كانت كالعادة من أبرز المنتخبات المرشحة للفوز باللقب نظرا الى تاريخها في القارة السمراء ونوعية لاعبيها، لكن الصدمة كانت هائلة أول من أمس حين قضت الوافدة الجديدة جزر القمر على آمالها وأقصتها من دور المجموعات بصعقها 3-2.



وبعدما كان ضامنا لتأهله إلى ثمن النهائي، بقي المنتخب المغربي في صدارة المجموعة الثالثة بتعادله الدراماتيكي 2-2 مع نظيره الغابوني الذي لحق بـ «أسود الأطلس» بحلوله ثانيا، إذ يدين المغرب ببقائه في الصدارة الى نجمه المدافع أشرف حكيمي الذي أهداه التعادل في «ياوندي» في نتيجة كانت ستكفي «فهود» الغابون بغض النظر عن نتيجة المباراة الثانية في المجموعة بين غانا وجزر القمر التي استفادت تماما من النقص العددي في صفوف منافستها لتحقق فوزها الأول على الإطلاق في النهائيات.



وبدا المنتخب الغابوني في طريقه لحسم النقاط الثلاث والصدارة أيضا بعد تقدمه مرتين على المغرب بطل 1976، لكن البديل سفيان بوفال أدرك التعادل الأول قبل أن يقول حكيمي كلمته في التعادل الثاني، مانحاً بلده نقطته السابعة في الصدارة بفارق نقطتين عن منافسه.



وجاءت المفاجأة من ملعب «رومديه أدجيا» في غاروا، حيث استفاد منتخب جزر القمر من النقص العددي في صفوف نظيره الغاني المتوج بلقب البطولة 4 مرات، آخرها في 1982، لكي يقضي نهائيا على آمال منافسه حتى في المنافسة على إحدى البطاقات الأربع لأفضل منتخبات في المركز الثالث، بعدما تجمد رصيده عند نقطة واحدة.



ولم تكن البداية مثالية للمنتخب المغربي مع التعديلات العديدة التي أدخلها المدرب البوسني وحيد خليلودجيتش على تشكيلته، فدفع ثمن خطأ مدافعه سفيان شاكلا في اعتراض تمريره من جان نويل أمونومي، لتصل إلى جيم أليفينا الذي أودعها الشباك (21). وشعر خليلودجيش بحراجة الموقف، فأجرى تبديلا مبكرا في وسط الملعب بإشراك سليم أملاح بدلا من إلياس شاعر (31)، لكن شيئا لم يتغير، إذ كانت الغابون قريبة من تسجيل أكثر من هدف لولا تألق الحارس منير المحمدي.



وبدا المغرب عازما على العودة منذ صافرة بداية الشوط الثاني حتى تمكن البديل بوفال من انتزاع ركلة جزاء من الحارس جان نويل أمونومي نفذها بنفسه بنجاح (74)، ولم تدم الفرحة المغربية طويلا، إذ انتزعت الغابون التقدم مجددا بهدية أخرى وهذه المرة من نايف أكرد الذي حول كرة آرون سالم بوبندزا عن طريق الخطأ في شباك بلاده (81)، إلا أن حكيمي أدرك التعادل من ركلة حرة رائعة (84).



وفي غاروا، انتهى مشوار المنتخب الغاني، مبكرا بحلوله في المركز الأخير بنقطة يتيمة إثر هزيمته المدوية أمام جزر القمر. وبدأ منتخب «بلاك ستارز» اللقاء ضد جزر القمر بأسوأ طريقة بعد تخلفه منذ الدقيقة الرابعة بهدف سجله ألفاردو بن، مانحا بلاده أول أهدافها في النهائيات. وتعقدت مهمة الغانيين بعدما اضطروا الى إكمال اللقاء بـ 10 لاعبين منذ الدقيقة 25 بعد طرد قائده أندريه آيو الذي تلقى في بادئ الأمر بطاقة صفراء إثر خطأ على الحارس سليم بن بوانا، لكن الحكم عدل قراره ورفع الحمراء بعد الاحتكام الى «VAR» اذ أدى هذا الخطأ الى حرمان الحارس من مواصلة اللقاء، فتم استبداله.



واكتملت المفاجأة المدوية في الشوط الثاني حين أضافت جزر القمر الهدف الثاني عبر أحمد موغني (61)، لكن ريتشموند بواكيه أعاد الأمل لبلاده بتقليصه الفارق (64) ثم أدرك ألكسندر دجيكو التعادل (77)، قبل أن يضرب موغني مجددا بخطفه هدف الفوز في الدقيقة 85، مدخلا منتخب بلاده في حسابات التأهل بين أفضل أربعة منتخبات في المركز الثالث.