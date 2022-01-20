عقب ظهوره الصادم ببطولة كأس الأمم الأفريقية، يتمسك منتخب الجزائر بـ «الفرصة الأخيرة» لمواصلة حملة دفاعه عن اللقب، عندما يصطدم بمنتخب ساحل العاج اليوم في ختام مباريات المنتخبين في المجموعة الخامسة من مرحلة المجموعات، التي تشهد لقاء آخر بين غينيا الاستوائية وسيراليون.



وتبدو الحسابات معقدة بعض الشيء في تلك المجموعة، مع امتلاك المنتخبات الأربعة كامل الحظوظ في التأهل للأدوار الإقصائية للبطولة، بل إن جميعها لديها الفرصة لتصدر المجموعة بنهاية الجولة الثالثة الأخيرة، اذ تتصدر ساحل العاج الترتيب برصيد 4 نقاط، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيها غينيا الاستوائية، بينما توجد سيراليون في المركز الثالث بنقطتين، ويقبع المنتخب الجزائري في المؤخرة بنقطة وحيدة.



ولم يكن أكثر المتشائمين من محبي الكرة الجزائرية يتوقع تلك البداية السيئة لمنتخب «محاربو الصحراء» في المجموعة، التي استهلها بتعادل باهت من دون أهداف مع سيراليون، الذي عاد للمشاركة في البطولة بعد غياب 26 عاما، وأعقبها بخسارة مباغتة 0-1 أمام غينيا الاستوائية في الجولة الثانية في كبرى المفاجآت، وهي الخسارة التي انهت سلسلة اللاهزيمة للجزائر، التي استمرت لمدة 35 مباراة متتالية على الصعيدين الرسمي والودي.



ويتعين على منتخب الجزائر الفوز على «الأفيال»، إذا أراد تفادي الخروج المبكر من البطولة، حيث إن خسارته أو حتى تعادله في المباراة التي ستقام على ملعب جابوما بمدينة دوالا الكاميرونية، ستعني تكرار سيناريو نسخة 1992 بالسنغال، حينما ودع المسابقة من الدور الأول بعد تتويجه باللقب في النسخة السابقة التي جرت بملاعبه في 1990. وفي حال فوز منتخب الجزائر على ساحل العاج، وتعادل غينيا الاستوائية مع سيراليون في اللقاء الآخر، فسوف يتساوى مع المنتخبان الإيفواري والغيني الاستوائي في رصيد 4 نقاط لكل منهما، وستودع سيراليون المنافسات باحتلالها المركز الأخير بثلاث نقاط. وستحدد المواجهات المباشرة بين منتخبات الجزائر وغينيا الاستوائية وساحل العاج في تلك الحالة متصدر المجموعة ووصيفه، اللذين سيتأهلان لدور الـ 16، وكذلك صاحب المركز الثالث، الذي ربما يصعد أيضا للأدوار الإقصائية حال وجوده ضمن أفضل 4 ثوالث في المجموعات الست بالدور الأول.



وفي المجموعة السادسة وعلى الرغم من الصعوبات وسوء الحظ اللذين يلازمانه منذ بدء المسابقة، فإن تونس تبحث عن ورقة الترشح للأدوار الإقصائية عندما تواجه غامبيا، اليوم مع ترقب لنتيجة مواجهة منتخبي موريتانيا ومالي التي ستقام في نفس التوقيت.



ويتقاسم منتخبا غامبيا ومالي صدارة الترتيب برصيد 4 نقاط لكل منهما، مع امتلاكهما نفس فارق الأهداف، بتسجيلهما هدفين وتلقي شباكهما هدفا وحيدا، بينما يحتل «نسور قرطاج» المركز الثالث بثلاث نقاط، ويتذيل منتخب موريتانيا الترتيب بلا نقاط، حيث ودع المسابقة رسميا منذ الجولة الماضية. وبعد خسارته المثيرة للجدل 0-1 أمام مالي في الجولة الأولى، والتي أنهاها الحكم الزامبي جاني سيكازوي قبل موعدها الأصلي، استعاد منتخب تونس اتزانه من جديد بفوزه الكاسح 4-0 على موريتانيا في الجولة الماضية، رغم النقص العددي الذي عانى منه عقب إصابة 6 من لاعبين بفيروس كورونا قبل اللقاء مباشرة، محققا أكبر انتصار في سجله بكأس الأمم الأفريقية منذ عام 1965.



وواصل سوء الحظ مطاردته للمنتخب التونسي، بعد الإعلان أمس الأول عن إصابة 7 لاعبين آخرين بالعدوى، أغلبهم من العناصر الأساسية، حيث يتعلق الأمر بكل من وهبي الخزري، هداف الفريق في البطولة حاليا برصيد هدفين، وعلي معلول وغيلان الشعلالي ومحمد علي بن رمضان وعلي الجمل ومحمد أمين بن حميدة وأيمن دحمان. ويتعين على منتخب تونس، المتوج باللقب عام 2004، الفوز على المنتخب الغامبي، الذي يشارك للمرة الأولى في تاريخه للصعود إلى دور الـ 16 من خلال الوجود في أي من المركزين الأول أو الثاني بالمجموعة، دون النظر لنتيجة لقاء موريتانيا ومالي، حيث سيرفع رصيده في تلك الحالة إلى 6 نقاط، في حين سيتجمد رصيد غامبيا عند 4 نقاط في المركز الثالث.



أما في حال التعادل مع غامبيا، فسيعني ذلك استمرار وجود تونس في المركز الثالث، حتى في حال خسارة مالي أمام موريتانيا، حيث سيتساوى حينها مع المنتخب المالي في رصيد 4 نقاط، ولكن الماليين سيكونون في المركز الثاني لتفوقهم في المواجهة المباشرة أمام «نسور قرطاج»، بينما سينفرد المنتخب الغامبي بالصدارة مع 5 نقاط، وبالتالي فإنه سينبغي على المنتخب التونسي الانتظار في تلك الحالة لمعرفة موقفه من التواجد ضمن أفضل 4 ثوالث في المجموعات الستة، المتأهلين للأدوار الإقصائية.



وما يزيد من صعوبة الموقف على تونس، هي حالة النشوة التي يشعر بها حاليا المنتخب الغامبي، الذي يصفه المتابعون بالحصان الأسود للبطولة، بفضل نتائجه الجيدة وأداء لاعبيه اللافت.